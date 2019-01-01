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Хустки, лавки для вірян та відспівування католиків: ПЦУ вводить нові правила церкви

Хустки, лавки для вірян та відспівування католиків: ПЦУ вводить нові правила церкви
Єпископ ПЦУ Запорізький і Мелітопольський Фотій відзначив важливість заповіді любові.

ПЦУ проводить реформи і вводить нові правила у православних церквах. Йдеться про спрощення дрес-коду для вірян єдиної помісної української церкви, лавках у храмах і навіть про зняття заборони на відспівування людей католицького віросповідання, – інформує РБК-Україна.

За словами єпископа ПЦУ Запорізького і Мелітопольського Фотія, в останньому випадку священикам потрібно уточнювати, чому католик звернувся до ПЦУ за проведенням обряду відспівування.

В ефірі запорізького телеканалу “UA:Перший” Фотій зазначив, що дуже важливо дослухатися голосу серця і поступати згідно із заповідями любові.

“Якщо людина хрестилася в церкві іншого підпорядкування, і померла – відспіваємо її. Навіть католика”, – сказав єпископ.

Треба сказати, що представник РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) єпископ Лука висловив незгоду з такою позицією. На його думку, у подібній ситуації священик повинен сказати родичам покійного католика, що відспівування нічого не дасть, при цьому просто постаратися їх утішити.

У питанні встановлення в церквах ПЦУ лавок для комфорту літнім людям під час богослужіння – як у католицьких костелах – а також дозвіл жінкам не покривати голову хусткою в храмі, Українська помісна церква також готова до реформ.

Також глава ПЦУ визнав, що проведення реформ завжди є складним і болючим процесом. Він вважає, що необхідно людям пояснювати навіщо потрібні ті чи інші реформи.

Як повідомлялося раніше, 19 січня, у день Хрещення Господнього глава ПЦУ митрополит Епіфаній розповів, що українська церква вже готова до реформування.

Також ми писали про те, що на думку предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія, питання перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки не обговорюється. При цьому владика зазначив, що це питання дуже важливе в процесі реформування української церкви.

Додамо, що Православна церква України готова допустити представників ЛГБТ до причастя, якщо “люди покаються в гріхах”.

Зауважимо також, що за словами директора Центру релігійної безпеки Дмитра Горевого, в церквах ПЦУ крім зміни цін на таїнства і свічки, також ймовірні нововведення в мові богослужіння та церковному календарі.

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Теги: ПЦУ, правила, хустка, відспівування
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