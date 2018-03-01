Через спалювання сухої трави на Волині горіли два погреби

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі будівель, що виникли через випалювання посуші, та приборкали 12 пожеж сухої трави.25 березня через необережне поводження з- вогнем під час спалювання сухої трави у Маневицькому та Турійському районах трапилося перекидання полум'я на розташовані поруч будівлі, - інформує ДСНС України у Волинській області.Зокрема о 14:14 надійшло повідомлення про загорання двох господарських споруд у селі Северинівка Маневицького району.З’ясувалося, що вогонь із підпаленої на присадибній ділянці сухої рослинності перекинувся на розташовані поруч два погреби й сягнув шиферного покриття. О 15:10 рятувальники ліквідували горіння.Унаслідок пожежі знищено покрівлю на обох будівлях, пошкоджено сільськогосподарську продукцію, що там зберігалася. За попередніми даними, лихо трапилося через необережне поводження з вогнем власниці.О 15:53 до служби «101» надійшло ще одне повідомлення про загорання, що перекинулося із сухої трави на будівлю та повністю її охопило на хуторі Олександрівка Турійського району. За попередніми даними, пожежу спричинило необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Минулої доби працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області ліквідували 12 загорянь посуші, що трапилися на відкритих територіях у Ківерцівському, Ковельському, Турійському, Любомському, Локачинському та Луцькому районах.Зокрема о 12:00 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 0,3 га, що сягнула дерев’яного паркану однієї з дачних ділянок у садівничому масиві «Урожай» Ковельського району. Пожежу ліквідували. Імовірно, вогонь спалахнув через необережне поводження з вогнем власниці дачної ділянки.О 19:52 рятувальники 4-ої ДПРЧ були також направлені на гасіння сухої трави поблизу села Колодяжне Ковельського району, що горіла на площі 4 га. А працівники 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля о 19:55 розпочали гасіння сухої трави та чагарників на вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі. Загорання ліквідовані.Цього ж дня співробітники ДСНС та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували загорання сухої трави та самосіву поблизу села Гаруша Турійського району, пожежу очерету між селами Великий Окорськ та Юнівка Локачинського району, а також приборкали пожежі сухої трави у селах Чорноплеси, Скиби та Римачі Любомського району, поблизу села Конопелька Ківерцівського району.У Луцькому районі співробітники 1-ої та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька ліквідували загорання посуші біля сіл Піддубці, Рованці та Зміїнець.