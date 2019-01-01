Чому сьогодні треба покупатися в джерелі: прикмети і забобони





Цей захід спрямований на те, щоб якомога більшій кількості людей підвищити обізнаність про таке захворювання, як епілепсія, - пише



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Терентій, Христина.



Народні прикмети на 26 березня



– Якщо цього дня сильний туман – літо буде непогожим.



– Ведмідь прокинувся – прикмета того, що почалася справжня весна.



– Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.



– Цього дня вода має цілющу силу, відтак з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.



– Сонячний день віщує відмінний урожай зернових.



– Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.



– Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими.



– Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.



– Порізатися цього дня – до сильного переляку.



Що можна робити 26 березня



1. Якщо цього дня покупатися в чистій воді – не будете хворіти. Можна купатися в джерелі або джерельній воді.



Що не можна робити 26 березня



1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 березня 2019 року в усьому світі відзначається "Фіолетовий день".Цей захід спрямований на те, щоб якомога більшій кількості людей підвищити обізнаність про таке захворювання, як епілепсія, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Олександр, Терентій, Христина.– Якщо цього дня сильний туман – літо буде непогожим.– Ведмідь прокинувся – прикмета того, що почалася справжня весна.– Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.– Цього дня вода має цілющу силу, відтак з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.– Сонячний день віщує відмінний урожай зернових.– Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.– Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими.– Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.– Порізатися цього дня – до сильного переляку.1. Якщо цього дня покупатися в чистій воді – не будете хворіти. Можна купатися в джерелі або джерельній воді.1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.

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