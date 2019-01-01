За добу медики волинської «швидкої» майже 400 разів виїжджали до хворих

За добу медики волинської "швидкої" виїжджали на виклики 384 рази.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За добу 25 березня в Центральній оперативній диспетчерській медзакладу зареєстрували 460 звернень, з них здійснили 384 виїзди бригад екстреної медичної допомоги (13 виїздів були безрезультатними)."Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 120 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 44 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 141 особу", - йдеться у повідомленні.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Старовижівському р-ні до села Любохини;- Ківерцівському р-ні до села Суськ та Сильне."Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 7 випадків гострих коронарних синдромів", - додали медики.