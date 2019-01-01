За добу медики волинської «швидкої» майже 400 разів виїжджали до хворих
Сьогодні, 10:36
За добу медики волинської "швидкої" виїжджали на виклики 384 рази.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За добу 25 березня в Центральній оперативній диспетчерській медзакладу зареєстрували 460 звернень, з них здійснили 384 виїзди бригад екстреної медичної допомоги (13 виїздів були безрезультатними).
"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 120 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 44 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 141 особу", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Старовижівському р-ні до села Любохини;
- Ківерцівському р-ні до села Суськ та Сильне.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 7 випадків гострих коронарних синдромів", - додали медики.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За добу 25 березня в Центральній оперативній диспетчерській медзакладу зареєстрували 460 звернень, з них здійснили 384 виїзди бригад екстреної медичної допомоги (13 виїздів були безрезультатними).
"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 120 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 44 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 141 особу", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Старовижівському р-ні до села Любохини;
- Ківерцівському р-ні до села Суськ та Сильне.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 7 випадків гострих коронарних синдромів", - додали медики.
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