Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 07:23
Громада села Перевали, Турійського району офіційно перейшла до Православної церкви України.
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ, – пише IA ZIK.
Парафіяни цієї громади підтримали рішення про перехід із Московського патріархату до ПЦУ.
Тож із благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією єпископа Матфея секретар єпархіального управління протоієрей Юрій Зінчук 18 березня зустрівся з представниками та священиком Свято-Успенської громади села Перевали Турійського благочиння. Там місцевий настоятель протоієрей Юрій Біловус також підтримав рішення громади.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ, – пише IA ZIK.
Парафіяни цієї громади підтримали рішення про перехід із Московського патріархату до ПЦУ.
Тож із благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією єпископа Матфея секретар єпархіального управління протоієрей Юрій Зінчук 18 березня зустрівся з представниками та священиком Свято-Успенської громади села Перевали Турійського благочиння. Там місцевий настоятель протоієрей Юрій Біловус також підтримав рішення громади.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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