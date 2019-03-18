Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ





Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ, – пише



Парафіяни цієї громади підтримали рішення про перехід із Московського патріархату до ПЦУ.



Тож із благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією єпископа Матфея секретар єпархіального управління протоієрей Юрій Зінчук 18 березня зустрівся з представниками та священиком Свято-Успенської громади села Перевали Турійського благочиння. Там місцевий настоятель протоієрей Юрій Біловус також підтримав рішення громади.



Під час зустрічі написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.

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