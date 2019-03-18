вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ

Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ
Громада села Перевали, Турійського району офіційно перейшла до Православної церкви України.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ, – пише IA ZIK.

Парафіяни цієї громади підтримали рішення про перехід із Московського патріархату до ПЦУ.

Тож із благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією єпископа Матфея секретар єпархіального управління протоієрей Юрій Зінчук 18 березня зустрівся з представниками та священиком Свято-Успенської громади села Перевали Турійського благочиння. Там місцевий настоятель протоієрей Юрій Біловус також підтримав рішення громади.

Під час зустрічі написали прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Перевали, громада, церква, перехід, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 07:23
Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО
Сьогодні, 06:28
Монетизація субсидій: у кого можуть забрати живі гроші
Сьогодні, 05:33
Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:44
Волиняни вже спалили 160 гектарів землі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:37
Схожі новини
Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ Громада села під Луцьком переходить до ПЦУ
03 березень, 22:49
Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату Громади двох сіл на Волині заявили про вихід з Московського патріархату
25 лютий, 08:26
Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату Ще 3 волинські громади виходять з Московського патріархату
25 лютий, 03:24
Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ Священики – проти: дві громади на Волині хочуть перейти до ПЦУ
24 лютий, 20:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 07:23
 0
Село у Луцькому районі і досі не може визначитись, до якої ОТГ приєднатись. ВІДЕО
Сьогодні, 06:28
 0
Монетизація субсидій: у кого можуть забрати живі гроші
Сьогодні, 05:33
 0
Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:44
 0
Волиняни вже спалили 160 гектарів землі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:37
 0
Медіа
відео
1/8