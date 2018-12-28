У Луцьку думали, чи буде тренерам та вихователям надбавка





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Торік Кабінет Міністрів уже піднімав зарплати частині педагогів, однак постанова стосувалася лише вчителів, які викладають шкільні дисципліни. Решта - залишилась без надбавок.



Нинішнє підвищення має бути на 10%. Відтак, під час засідання постійної комісії з питань бюджету, назвали суми, які щоквартально доведеться виділяти з міської казни.



"2 мільйони 154 тисячі: для працівників закладів загальної середньої освіти (246, що не є викладачами шкільних дисциплін) це 678100 гривень; для працівників позашкільної освіти (112 педагогічних працівників) це 280600 гривень; для МНВК це 15000 гривень", - повідомила начальниця відділу освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.



Для кожного працівника це додаткових 500-1000 гривень в місяць, проте сплачувати ці гроші можуть не щомісячно.



Поки не визначили чи платитимуть щоквартально, чи однією премією в кінці року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку педагогічним працівникам можуть доплачувати з міського бюджету. Вихователям у садочках, тренерам секцій, керівникам гуртків та іншим.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Торік Кабінет Міністрів уже піднімав зарплати частині педагогів, однак постанова стосувалася лише вчителів, які викладають шкільні дисципліни. Решта - залишилась без надбавок.Нинішнє підвищення має бути на 10%. Відтак, під час засідання постійної комісії з питань бюджету, назвали суми, які щоквартально доведеться виділяти з міської казни."2 мільйони 154 тисячі: для працівників закладів загальної середньої освіти (246, що не є викладачами шкільних дисциплін) це 678100 гривень; для працівників позашкільної освіти (112 педагогічних працівників) це 280600 гривень; для МНВК це 15000 гривень", - повідомила начальниця відділу освіти Луцької міської радиДля кожного працівника це додаткових 500-1000 гривень в місяць, проте сплачувати ці гроші можуть не щомісячно.Поки не визначили чи платитимуть щоквартально, чи однією премією в кінці року.

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