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У Луцьку думали, чи буде тренерам та вихователям надбавка

У Луцьку думали, чи буде тренерам та вихователям надбавка
У Луцьку педагогічним працівникам можуть доплачувати з міського бюджету. Вихователям у садочках, тренерам секцій, керівникам гуртків та іншим.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Торік Кабінет Міністрів уже піднімав зарплати частині педагогів, однак постанова стосувалася лише вчителів, які викладають шкільні дисципліни. Решта - залишилась без надбавок.

Нинішнє підвищення має бути на 10%. Відтак, під час засідання постійної комісії з питань бюджету, назвали суми, які щоквартально доведеться виділяти з міської казни.

"2 мільйони 154 тисячі: для працівників закладів загальної середньої освіти (246, що не є викладачами шкільних дисциплін) це 678100 гривень; для працівників позашкільної освіти (112 педагогічних працівників) це 280600 гривень; для МНВК це 15000 гривень", - повідомила начальниця відділу освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

Для кожного працівника це додаткових 500-1000 гривень в місяць, проте сплачувати ці гроші можуть не щомісячно.

Поки не визначили чи платитимуть щоквартально, чи однією премією в кінці року.


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Теги: премія, надбавка, гроші, вихователь, тренер, комісія
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