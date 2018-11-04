Майже 5 тисяч волинян змінили місце голосування на вибори Президента

Через відділи ведення Державного реєстру виборців 4789 волинян здійснили тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на чергові вибори Президента України 31 березня. Окрім того, 1321 мешканець інших областей здійснив аналогічну процедуру, аби голосувати у межах Волинської області.Про це повідомляє Громадянська мережа Опора у Волинській області.Процедуру тимчасової зміни місця голосування без змін виборчої адреси можна було провести до 25 березня включно. Нагадаємо, ОПОРА повідомляла, як це зробити. Відтак, цією можливістю скористалися 4789 волинян, які змінили місце голосування та 31 березня віддадуть свої голоси не за місцем реєстрації.Зокрема, найбільша кількість волинян (2773 особи) змінили місце голосування у межах області, тобто голосуватимуть на Волині, але на інших дільницях. За межами області натомість проголосує 2016 волинян.Так, 32 мешканці Волині голосуватимуть у Вінницькій області, 42 - у Дніпропетровській, 20 - у Донецькій, 31 - у Житомирській, 43 - у Закарпатській, 33 - у Запорізький, 57 - в Івано-Франківській, 207 - у Київській, 14 - у Кіровоградській, 12 - у Луганській, 321- у Львівській, 24 - у Миколаївській, 62 - в Одеській, 21- у Полтавській, 143 - у Рівненській, 13 - у Сумській, 60 - у Тернопільській, 68 - у Харківській, 24 - у Херсонській, 92 - у Хмельницькій, 35 - у Черкаській, 13 - у Чернівецькій, 23 - у Чернігівській. Ще 592 волинянина проголосують у місті Києві, а 34 – у закордонному виборчому окрузі.Окрім того, ще 1321 людина з інших областей тимчасово змінила місце голосування на дільниці у межах Волині. Зокрема, на Волині проголосують 47 осіб, зареєстрованих в Автономній Республіці Крим, 31 - з Вінницької області, 68 - з Дніпропетровської, 168 - з Донецької, 63 - з Житомирської, 17 - із Закарпатської, 18 - із Запорізької, 33 - з Івано-Франківської, 37 - із Київської, 12 - з Кіровоградської, 137 - з Луганської, 153 - з Львівської, 15 - з Миколаївської, 21 - з Одеської, 14 - з Полтавської, 166 - з Рівненської, 11 - з Сумської, 35 - з Тернопільської, 18 - з Харківської, 7 - з Херсонської, 61 - з Хмельницької, 22 - з Черкаської, 26 - з Чернівецької та 18 - з Чернігівської. Окрім того, на Волині проголосує ще 108 осіб із київською пропискою та 11 - із севастопольською. Також на Волині проголосує 4 особи, зареєстрованих у межах закордонного виборчого округу.Загалом же, в межах України, за даними офіційного веб-сайту Державного реєстру виборців станом на 25 березня 2019 р. тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адрес на вибори 31 березня 265 476 осіб.Нагадаємо, відповідно до статті 35-1 Закону України «Про вибори Президента України», кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Відповідно до частини 2, порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси встановлюється Центральною виборчою комісією.