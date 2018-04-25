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Луцькому підприємцю не віддали землю для ведення бізнесу

Луцькому підприємцю не віддали землю для ведення бізнесу
У Луцьку на Потебні підприємцю не дозволили провести грошову оцінку землі на вулиці Потебні,79-а, де нині триває будівництво споруди для надання різноманітних автопослуг.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії у Луцькраді.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що комісія не підтримала надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на вулиці Потебні, 79-а, площею 0,1148 га, для будівництва та обслуговування стоянки автомобілів з об'єктами дорожнього сервісу.

Лучанин Олександр Наумчук розповів, що ділянку намагаються приватизувати 4 чи 5 раз. Раніше там було стихійне сміттєзвалище. На сьогодні на цій землі будують об’єкт, який надаватиме послуги дорожнього сервісу.

«На першому поверсі будуть бокси для шиномонтажу та іншого, на другому – ресторан чи кафе. Якихось об’єктивних причин ніхто не назвав», - обурився він.

Депутат Олександр Козлюк зауважив, що нині ця земельна ділянка знаходиться в оренді. Потрібно добудувати об'єкт, облаштувати територію довкола, а тоді вже члени комісії будуть переглядати питання, адже підприємець може продати територію після ухвалення рішення.

«Там земельна ділянка, де можна облаштувати оглядовий майданчик. Тому у мене є пропозиція: ви облаштуєте там майданчик, дозволите на безоплатній основі користуватися ним лучанам, а тоді ми землю передамо у власність», - запропонував депутат Павло Данильчук.

Натомість Сергій Була каже, що зауважень до підприємця немає, він сплачує оренду і намагається вести свою справу. До того ж, на земельній ділянці є будівлі.

У підсумку, обранці громади не підтримали проект рішення.

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Теги: земля, оренда, власність, Луцькрада
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Коментарі 1
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Знову не дали хабаря і влада вийо? На шо там дивитись з того майданчику? На засрану заповідну зону і як будуються Рованці? Недолуге у нас керівництво. Нічого не можуть придумати нормального!
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