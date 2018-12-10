На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО

Працівники Шацького національного природного парку встановлюють штучні гнізда для качок.Про це повідомили у прес-службі Шацького НПП.Днями працівники Шацького НПП організували біотехнічний захід з облаштування штучних гнізд на острові оз. Світязь."Мета заходу – приваблення водоплавних птахів, а особливо крижня та креха великого на гніздування. Штучні гнізда для качок особливо доцільно ставити там, де вони не можуть гніздуватися, просто на землі, де береги водойм мало заросли чагарниками та очеретом.Протягом останніх 10 років відзначена загальна тенденція до зниження чисельності водоплавних птахів на території Полісся, і на території Шацького парку, зокрема. Саме тому, допомагати птахам в міру своїх можливостей завдання кожного з нас", - йдеться у повідомленні.