вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО

На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
Працівники Шацького національного природного парку встановлюють штучні гнізда для качок.

Про це повідомили у прес-службі Шацького НПП.

Днями працівники Шацького НПП організували біотехнічний захід з облаштування штучних гнізд на острові оз. Світязь.

"Мета заходу – приваблення водоплавних птахів, а особливо крижня та креха великого на гніздування. Штучні гнізда для качок особливо доцільно ставити там, де вони не можуть гніздуватися, просто на землі, де береги водойм мало заросли чагарниками та очеретом.
Протягом останніх 10 років відзначена загальна тенденція до зниження чисельності водоплавних птахів на території Полісся, і на території Шацького парку, зокрема. Саме тому, допомагати птахам в міру своїх можливостей завдання кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацькі озера, фото, птахи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький КХП №2 повернули Держрезерву
Сьогодні, 12:07
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
Сьогодні, 11:55
На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Луцьким школярам продовжили канікули
Сьогодні, 11:28
На Волині схопили чоловіка, який вкрав «Жигуля»
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Весна прийшла: на Волинь повертаються лелеки. ФОТО Весна прийшла: на Волинь повертаються лелеки. ФОТО
18 березень, 11:29
Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО Волинський фотограф показав неймовірну красу птахів, які лишились зимувати в Луцьку. ФОТО
10 грудень, 2018, 02:25
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
20 листопад, 2018, 14:02
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
11 жовтень, 2018, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пустовіт порівняв ремонт мосту на Ковельській з приготуванням борщу
Сьогодні, 12:25
 0
«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час
Сьогодні, 12:21
 0
Луцький КХП №2 повернули Держрезерву
Сьогодні, 12:07
 0
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
Сьогодні, 11:55
 0
На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8