Луцький КХП №2 повернули Держрезерву
Сьогодні, 12:07
Кабінет міністрів України повернув Луцький комбінат хлібопродуктів №2 в управління Державного агентства резерву України.
Відповідне рішення прийнято на засідання уряду на початку 2019 року, повідомили в Держрезерві, - пише видання AgroTimes.
Луцький КХП №2 був одним з найбільших боржників Держрезерву з боргом у понад 319 млн грн.
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Протягом останнього часу він знаходився в оперативному управлінні Чортківського КХП Держрезерву на правах оренди.
За цей час відремонтовано дахи підприємства, запущено млин із перероблення пшениці та жита та посилено роботу з клієнтами.
Унаслідок позитивних змін трудовий колектив комбінату ухвалив звернення та клопотання про передачу комбінату до сфери управління Держрезерву.
Нагадаємо, з 1999 року Луцький КХП № 2 входив у систему Державного агентства резерву. У квітні 2013 року Кабмін передав цілісні майнові комплекси восьми комбінатів хлібопродуктів України, серед яких і Луцький КХП № 2, із Держрезерву до сфери управління Мінагрополітики.
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Відповідне рішення прийнято на засідання уряду на початку 2019 року, повідомили в Держрезерві, - пише видання AgroTimes.
Луцький КХП №2 був одним з найбільших боржників Держрезерву з боргом у понад 319 млн грн.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький суд не зміг розглянути справу щодо мільйонної розтрати зерна
Протягом останнього часу він знаходився в оперативному управлінні Чортківського КХП Держрезерву на правах оренди.
За цей час відремонтовано дахи підприємства, запущено млин із перероблення пшениці та жита та посилено роботу з клієнтами.
Унаслідок позитивних змін трудовий колектив комбінату ухвалив звернення та клопотання про передачу комбінату до сфери управління Держрезерву.
Нагадаємо, з 1999 року Луцький КХП № 2 входив у систему Державного агентства резерву. У квітні 2013 року Кабмін передав цілісні майнові комплекси восьми комбінатів хлібопродуктів України, серед яких і Луцький КХП № 2, із Держрезерву до сфери управління Мінагрополітики.
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