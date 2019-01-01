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Луцький КХП №2 повернули Держрезерву

Луцький КХП №2 повернули Держрезерву
Кабінет міністрів України повернув Луцький комбінат хлібопродуктів №2 в управління Державного агентства резерву України.

Відповідне рішення прийнято на засідання уряду на початку 2019 року, повідомили в Держрезерві, - пише видання AgroTimes.

Луцький КХП №2 був одним з найбільших боржників Держрезерву з боргом у понад 319 млн грн.

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Протягом останнього часу він знаходився в оперативному управлінні Чортківського КХП Держрезерву на правах оренди.

За цей час відремонтовано дахи підприємства, запущено млин із перероблення пшениці та жита та посилено роботу з клієнтами.

Унаслідок позитивних змін трудовий колектив комбінату ухвалив звернення та клопотання про передачу комбінату до сфери управління Держрезерву.

Нагадаємо, з 1999 року Луцький КХП № 2 входив у систему Державного агентства резерву. У квітні 2013 року Кабмін передав цілісні майнові комплекси восьми комбінатів хлібопродуктів України, серед яких і Луцький КХП № 2, із Держрезерву до сфери управління Мінагрополітики.

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Теги: Луцький КХП, Держрезерв
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