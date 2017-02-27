У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі
Сьогодні, 12:48
У Києві в Оболонському районі 27 березня обвалився дах будівлі.
За попередніми даними, травмовані двоє осіб, одна з них у важкому стані, - повідомили в "Київ Оперативний".
Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Новокостянтинівська, 2, в приміщенні, яке належить "Укрзалізниці", повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Попередньо, впали бетонні перекриття. Йде рятувальна операція", ‒ уточнили очевидці.
Наразі проходить рятувальна операція. Причини обвалу встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За попередніми даними, травмовані двоє осіб, одна з них у важкому стані, - повідомили в "Київ Оперативний".
Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Новокостянтинівська, 2, в приміщенні, яке належить "Укрзалізниці", повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Попередньо, впали бетонні перекриття. Йде рятувальна операція", ‒ уточнили очевидці.
Наразі проходить рятувальна операція. Причини обвалу встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому парку повністю змінять центральну алею
Сьогодні, 12:51
У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі
Сьогодні, 12:48
У Луцьку шукають інспекторів з паркування
Сьогодні, 12:28