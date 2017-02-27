У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі





За попередніми даними, травмовані двоє осіб, одна з них у важкому стані, - повідомили в



Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Новокостянтинівська, 2, в приміщенні, яке належить "Укрзалізниці", повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).



"Попередньо, впали бетонні перекриття. Йде рятувальна операція", ‒ уточнили очевидці.



Наразі проходить рятувальна операція. Причини обвалу встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Оболонському районі 27 березня обвалився дах будівлі.За попередніми даними, травмовані двоє осіб, одна з них у важкому стані, - повідомили в "Київ Оперативний" Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Новокостянтинівська, 2, в приміщенні, яке належить "Укрзалізниці", повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)."Попередньо, впали бетонні перекриття. Йде рятувальна операція", ‒ уточнили очевидці.Наразі проходить рятувальна операція. Причини обвалу встановлюються.

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