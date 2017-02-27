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У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі

У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі
У Києві в Оболонському районі 27 березня обвалився дах будівлі.

За попередніми даними, травмовані двоє осіб, одна з них у важкому стані, - повідомили в "Київ Оперативний".

Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Новокостянтинівська, 2, в приміщенні, яке належить "Укрзалізниці", повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Попередньо, впали бетонні перекриття. Йде рятувальна операція", ‒ уточнили очевидці.

Наразі проходить рятувальна операція. Причини обвалу встановлюються.

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Теги: Київ, обвал, дах
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