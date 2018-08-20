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Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік

Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік
Головному управлінню ДФС у Волинській області дали пільги на оренду приміщень.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про приміщеннями загальною площею 49,9 «квадратів» та 345,4 «квадратів», що на вулиці Ковельській, 8.

Фіскальна служба орендуватиме приміщення за одну гривню до 2021 року.

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Теги: фіскали, оренда, приміщення
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