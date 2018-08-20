Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік





Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.



Йдеться про приміщеннями загальною площею 49,9 «квадратів» та 345,4 «квадратів», що на вулиці Ковельській, 8.



Фіскальна служба орендуватиме приміщення за одну гривню до 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головному управлінню ДФС у Волинській області дали пільги на оренду приміщень.Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.Йдеться про приміщеннями загальною площею 49,9 «квадратів» та 345,4 «квадратів», що на вулиці Ковельській, 8.Фіскальна служба орендуватиме приміщення за одну гривню до 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію