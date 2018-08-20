Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік
Сьогодні, 19:16
Головному управлінню ДФС у Волинській області дали пільги на оренду приміщень.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Йдеться про приміщеннями загальною площею 49,9 «квадратів» та 345,4 «квадратів», що на вулиці Ковельській, 8.
Фіскальна служба орендуватиме приміщення за одну гривню до 2021 року.
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Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Йдеться про приміщеннями загальною площею 49,9 «квадратів» та 345,4 «квадратів», що на вулиці Ковельській, 8.
Фіскальна служба орендуватиме приміщення за одну гривню до 2021 року.
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