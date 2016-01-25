Вакарчук закликав українців голосувати не «по приколу»

Святослав Вакарчук закликав українців голосувати на виборах президента відповідально, а не «по приколу».



Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Так, відомий співак зауважив, що собода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.



Текст із відеозвернення подаємо без змін:



«От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах Президента.



Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати.



Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.



Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче.



Свобода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.



Зміни - не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості.



І нарешті, перемога - це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі.

Вибори Президента України для мене не «прикол».



Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це.



Голосуймо відповідально! Голосуймо не «по приколу»!



Не вбиваймо мрію».







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