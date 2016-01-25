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Вакарчук закликав українців голосувати не «по приколу»

Вакарчук закликав українців голосувати не «по приколу»
Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук закликав українців голосувати на виборах президента відповідально, а не «по приколу».

Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Так, відомий співак зауважив, що собода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.

Текст із відеозвернення подаємо без змін:

«От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах Президента.

Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати.

Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.

Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче.

Свобода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.

Зміни - не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості.

І нарешті, перемога - це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі.
Вибори Президента України для мене не «прикол».

Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це.

Голосуймо відповідально! Голосуймо не «по приколу»!

Не вбиваймо мрію».



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Теги: Вакарчук, вибори, прикол
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