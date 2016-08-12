Порошенко збільшує відрив від Тимошенко, – соціологічне опитування
Сьогодні, 09:29
У другій половині березня збільшився відрив Петра Порошенка від його опонентки Юлії Тимошенко, вони займають другу і третю позицію у рейтингу відповідно, однак їх випереджає Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані останнього соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в період з 21 по 26 березня.
Серед респондентів, які вже визначилися, за кого голосуватимуть, 24,8% готові підтримати Володимира Зеленського. За Порошенка — 22,1% опитаних та за Тимошенко — 14,8% респондентів, які вже визначилися із вибором.
За Юрія Бойка мають намір проголосувати 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за Анатолія Гриценка - 8,2%, за Олега Ляшка — 6,0%, за Олександра Вілкула — 4,6%, за Ігоря Смешка — 3,7%, за Руслана Кошулинського — 1,5%, за Олександра Шевченка — 1,5%. Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.
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Про це свідчать дані останнього соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в період з 21 по 26 березня.
Серед респондентів, які вже визначилися, за кого голосуватимуть, 24,8% готові підтримати Володимира Зеленського. За Порошенка — 22,1% опитаних та за Тимошенко — 14,8% респондентів, які вже визначилися із вибором.
За Юрія Бойка мають намір проголосувати 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за Анатолія Гриценка - 8,2%, за Олега Ляшка — 6,0%, за Олександра Вілкула — 4,6%, за Ігоря Смешка — 3,7%, за Руслана Кошулинського — 1,5%, за Олександра Шевченка — 1,5%. Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.
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