Порошенко збільшує відрив від Тимошенко, – соціологічне опитування

Петра Порошенка від його опонентки Юлії Тимошенко, вони займають другу і третю позицію у рейтингу відповідно, однак їх випереджає Володимир Зеленський.



Про це свідчать дані останнього соціологічного опитування,



Серед респондентів, які вже визначилися, за кого голосуватимуть, 24,8% готові підтримати Володимира Зеленського. За Порошенка — 22,1% опитаних та за Тимошенко — 14,8% респондентів, які вже визначилися із вибором.



За Юрія Бойка мають намір проголосувати 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за Анатолія Гриценка - 8,2%, за Олега Ляшка — 6,0%, за Олександра Вілкула — 4,6%, за Ігоря Смешка — 3,7%, за Руслана Кошулинського — 1,5%, за Олександра Шевченка — 1,5%. Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другій половині березня збільшився відриввід його опонентки, вони займають другу і третю позицію у рейтингу відповідно, однак їх випереджає Володимир Зеленський.Про це свідчать дані останнього соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в період з 21 по 26 березня.Серед респондентів, які вже визначилися, за кого голосуватимуть, 24,8% готові підтримати. За Порошенка — 22,1% опитаних та за Тимошенко — 14,8% респондентів, які вже визначилися із вибором.Замають намір проголосувати 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за- 8,2%, за— 6,0%, за— 4,6%, за— 3,7%, за— 1,5%, за— 1,5%. Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.

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