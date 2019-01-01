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Чому сьогодні категорично не можна мити голову: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна мити голову: прикмети і забобони
28 березня 2019 року вшановується пам'ять святого мученика Нікадра, який працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 28 березня

– Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.

– Голосно цвірінькають горобці – прикмета того, що буде ясна погода.

– Голова 28 березня свербить – чекайте дрібних неприємностей.

– Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.

Що можна робити 28 березня

1. У цей день можна знімати пристріт та лікувати хвороби голови. Це також чудовий час для виготовлення амулетів.

2. Потрібно до самого заходу сонця носити шпильку на одязі, але щоб її не бачили оточуючі. Це допоможе уникнути пристріту.

Що не можна робити 28 березня

1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.

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Теги: свято, забобони
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