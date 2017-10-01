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На Волині у квітні можна добровільно здати зброю

На Волині у квітні можна добровільно здати зброю
З першого квітня на Волині стартує практичний етап Всеукраїнського місячника добровільної здачі зброї.

Так, 21 по 31 березня на території області триває підготовчий етап місячника добровільної здачі зброї. Із 1 по 30 квітня буде проходити його практичний етап, - інформує ГУНП у Волинській області.

У цей період громадяни зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони (газові пістолети, револьвери).

Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особа звільняється від кримінальної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29


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Теги: місячник, зброя
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