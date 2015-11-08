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Екс-гравець клубу «Волинь» покинув пост головного тренера «Ворскли»

Екс-гравець клубу «Волинь» покинув пост головного тренера «Ворскли»
Екс-гравець футбольного клубу "Волинь" Василь Сачко покидає тренерський пост полтавської "Ворскли".

Зазначається, що після зустрічі керівництва "Ворскли" з Василем сторони вирішили не продовжувати співпрацю, дотерміново припинивши дію чинного контракту тренера з клубом, - пише видання Футбол.ua.

Нагадаємо, що Сачко очолив "Ворсклу" 12 червня 2013 року. За підсумками сезону 2017/2018 полтавська команда здобуда бронзові медалі чемпіонату України та завоювала право грати у груповому раунді Ліги Європи.

За підсумками першої частини чемпіонату сезону 2018/2019 "Ворскла" не змогла пробитися до першої шістки команд, які будуть боротися за медалі та потрапляння в єврокубки.

Довідка: Василь Сачко за п'ять сезонів у «Волині» став одним з найкращих бомбардирів в історії цієї команди.

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Теги: Василь Сачко, Волинь, Ворскла, футбол
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