На арені розваг «GeneratorCity» відбудеться disco-шоу*

Хей-хей! Любиш активний відпочинок? Тобі подобаються оригінальні драйвові події?Тоді чекаємо тебе 29 березня о 19 годині на арені розваг GeneratorCity на унікальну дискотеку для нашого міста - дискотеку на роликах.У програмі: шалені розваги, драйвова музика від діджея, спецефекти, а також екстремальний виступ вихованців Школи роллера. Ну і звісно, куди без подпрунків!? Гості дискотеки матимуть можливість виграти місячний абонемент на катання на арені розваг!! Чекаємо усіх роллерів та любителів активного відпочинку.Маємо ще кращу новину! Таке Disco шоу буде проводитися в останню п’ятницю кожного місяця на арені розваг GeneratorCity, що на 2 поверсі ТРЦ ПортCity. Подія, яка Вас по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову!Ми знаємо, що ти любиш драйвові розваги, тому тобі до нас!Чекаємо у ПортCity!