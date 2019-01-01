На арені розваг «GeneratorCity» відбудеться disco-шоу*
Сьогодні, 11:51
Хей-хей! Любиш активний відпочинок? Тобі подобаються оригінальні драйвові події?
Тоді чекаємо тебе 29 березня о 19 годині на арені розваг GeneratorCity на унікальну дискотеку для нашого міста - дискотеку на роликах.
У програмі: шалені розваги, драйвова музика від діджея, спецефекти, а також екстремальний виступ вихованців Школи роллера. Ну і звісно, куди без подпрунків!? Гості дискотеки матимуть можливість виграти місячний абонемент на катання на арені розваг!! Чекаємо усіх роллерів та любителів активного відпочинку.
Маємо ще кращу новину! Таке Disco шоу буде проводитися в останню п’ятницю кожного місяця на арені розваг GeneratorCity, що на 2 поверсі ТРЦ ПортCity. Подія, яка Вас по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову!
Ми знаємо, що ти любиш драйвові розваги, тому тобі до нас!
Чекаємо у ПортCity!
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Тоді чекаємо тебе 29 березня о 19 годині на арені розваг GeneratorCity на унікальну дискотеку для нашого міста - дискотеку на роликах.
У програмі: шалені розваги, драйвова музика від діджея, спецефекти, а також екстремальний виступ вихованців Школи роллера. Ну і звісно, куди без подпрунків!? Гості дискотеки матимуть можливість виграти місячний абонемент на катання на арені розваг!! Чекаємо усіх роллерів та любителів активного відпочинку.
Маємо ще кращу новину! Таке Disco шоу буде проводитися в останню п’ятницю кожного місяця на арені розваг GeneratorCity, що на 2 поверсі ТРЦ ПортCity. Подія, яка Вас по-справжньому захопить, яку захочеться відвідувати знову і знову!
Ми знаємо, що ти любиш драйвові розваги, тому тобі до нас!
Чекаємо у ПортCity!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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