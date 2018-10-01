На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО





Вже сьогодні, 28 березня, після опівночі, військовослужбовці помітили групу осіб, які здійснювали завантаження пакунків в автомобіль, - інформує Держприкордонслужба України.



З метою затримання правопорушників правоохоронці здійснили два постріли з сигнального пістолета для освітлення місцевості, після чого невідомі втекли, залишивши авто та пакунки з куривом.



Всього в автомобілі та поблизу автівки «Джип Черокі» української реєстрації виявлено 49 ящиків сигарет білоруського виробництва.



Пошукові заходи правопорушників тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік українсько-білоруського кордону виявили майже 50 ящиків сигарет та покинуте авто.Вже сьогодні, 28 березня, після опівночі, військовослужбовці помітили групу осіб, які здійснювали завантаження пакунків в автомобіль, - інформує Держприкордонслужба України.З метою затримання правопорушників правоохоронці здійснили два постріли з сигнального пістолета для освітлення місцевості, після чого невідомі втекли, залишивши авто та пакунки з куривом.Всього в автомобілі та поблизу автівки «Джип Черокі» української реєстрації виявлено 49 ящиків сигарет білоруського виробництва.Пошукові заходи правопорушників тривають.

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