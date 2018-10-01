На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Неподалік українсько-білоруського кордону виявили майже 50 ящиків сигарет та покинуте авто.
Вже сьогодні, 28 березня, після опівночі, військовослужбовці помітили групу осіб, які здійснювали завантаження пакунків в автомобіль, - інформує Держприкордонслужба України.
З метою затримання правопорушників правоохоронці здійснили два постріли з сигнального пістолета для освітлення місцевості, після чого невідомі втекли, залишивши авто та пакунки з куривом.
Всього в автомобілі та поблизу автівки «Джип Черокі» української реєстрації виявлено 49 ящиків сигарет білоруського виробництва.
Пошукові заходи правопорушників тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вже сьогодні, 28 березня, після опівночі, військовослужбовці помітили групу осіб, які здійснювали завантаження пакунків в автомобіль, - інформує Держприкордонслужба України.
З метою затримання правопорушників правоохоронці здійснили два постріли з сигнального пістолета для освітлення місцевості, після чого невідомі втекли, залишивши авто та пакунки з куривом.
Всього в автомобілі та поблизу автівки «Джип Черокі» української реєстрації виявлено 49 ящиків сигарет білоруського виробництва.
Пошукові заходи правопорушників тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
"На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep." - Хочуть повернути власнику?
Останні новини
В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу
Сьогодні, 14:05
Для Луцька куплять чотири гігантські яйця
Сьогодні, 14:00
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
Сьогодні, 13:26
У Ковелі атовцям на лікування виділять додаткові кошти
Сьогодні, 13:02