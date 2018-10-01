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На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО

На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
Неподалік українсько-білоруського кордону виявили майже 50 ящиків сигарет та покинуте авто.

Вже сьогодні, 28 березня, після опівночі, військовослужбовці помітили групу осіб, які здійснювали завантаження пакунків в автомобіль, - інформує Держприкордонслужба України.

З метою затримання правопорушників правоохоронці здійснили два постріли з сигнального пістолета для освітлення місцевості, після чого невідомі втекли, залишивши авто та пакунки з куривом.

Всього в автомобілі та поблизу автівки «Джип Черокі» української реєстрації виявлено 49 ящиків сигарет білоруського виробництва.

Пошукові заходи правопорушників тривають.

На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО

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Теги: сигарети, контрабанда
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"На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep." - Хочуть повернути власнику?
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