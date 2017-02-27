Лучанки жертвують волосся на перуки для онкохворих дітей. ФОТО

У Луцьку долучилися до акції "Hair for Share". Уже троє дівчат та жінок пожертвували волосся, аби допомогти дітям, які хворіють на рак.Благодійний фонд “СТОПРАК” та салон краси "Malena" вирішили підтримати всеукраїнську акцію, в рамках якої людям пропонують підстригти своє волосся та віддати його для виготовлення перук, - йдеться на сторінці благодійний фонду у facebook.Їх передають дітям з онкологічними захворюваннями.У перший же день акції нову зачіску зголосилося зробити декілька жінок.“У мене сьогодні день народження, а це — чудова нагода зробити комусь подарунок”, - розповіла прес-секретар БФ “СТОПРАК”Вона зауважила, що короткі зачіски їй не дуже пасують, однак свідомо пішла у перукарню, адже волосся — відросте, а добре діло можна зробити вже сьогодні. Врешті результатом залишися задоволена. “Я щаслива, що когось порадує нова перука в якій буде й моє волосся”, - додала вона.Найменша волонтерка проекту — 10-річна. Не зважаючи на юний вік до салону краси вона прийшла сама, хоча й з дозволу батьків.“Моє волосся передадуть майстрам, а вони виготовлять перуку для хворої дівчинки”, - каже Саша та додає, що вже давно думала спробувати зачіску каре, а коли почула, що можна долучитися до доброї справи, то не вагалася ні хвилини.А Оля Гольченко обрізала 25 сантиметрів свого волосся.“Коли я лікувалася від раку, то сама носила перуку. З натурального волосся вона була доволі дорога, тому я користувалася штучною. А це дуже помітно”, - ділиться спогадами президент БФ “СТОПРАК”Вона не з чужих розповідей розуміє, як важливо дівчині лишатися гарною під час лікування.Задоволені й майстри салону краси “Malena”, адже мають змогу долучитися до хорошої справи та подарувати новий образ волинянкам.До слова, вони безкоштовно стрижуть усіх, хто хоче взяти участь у проекті “Hair for Share”. Для попереднього запису потрібно зателефонувати у салон та зазначити, що ви хочете залишити своє волосся на перуки: 0953822344. Довжина відрізаного волосся має бути не менше 20-25 сантиметрів, а також воно може бути фарбованим.Триватиме проект до кінця травня.