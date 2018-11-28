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Вихід із мряки: у Луцьку відбулася виставка картин атовця-добровольця. ВІДЕО

Вихід із мряки: у Луцьку відбулася виставка картин атовця-добровольця. ВІДЕО
Нині Олекса Коба усміхається, розповідаючи історію кожної роботи. Проте, щоб почати писати, йому довелося пройти шлях самовідновлення. Він – ветеран війни на Сході.

У травні 2014 року став добровольцем у складі батальйону “Дніпро-1″. Був двічі поранений, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Зі служби повернувся три роки тому. Свою виставку робіт під назвою “Вихід із мряки” презентував рік тому у Полтаві, звідки родом. Каже, що саме творчість допомогла йому вийти із так званого “післявоєнного стану”.

До Луцька свої роботи митець привіз на запрошення місцевих волонтерів. Хоча й довго не хотів нікому їх показувати.

У його колекції картини за два роки уже цивільного життя. Кожне із полотен не лише приваблює яскравими відтінками чи абстарктиними образами, а й має окрему історію.


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Теги: виставка, картини, Олекса Коба, атовець
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