Вихід із мряки: у Луцьку відбулася виставка картин атовця-добровольця. ВІДЕО

Олекса Коба усміхається, розповідаючи історію кожної роботи. Проте, щоб почати писати, йому довелося пройти шлях самовідновлення. Він – ветеран війни на Сході.



У травні 2014 року став добровольцем у складі батальйону “Дніпро-1″. Був двічі поранений, - йдеться в сюжеті



Зі служби повернувся три роки тому. Свою виставку робіт під назвою “Вихід із мряки” презентував рік тому у Полтаві, звідки родом. Каже, що саме творчість допомогла йому вийти із так званого “післявоєнного стану”.



До Луцька свої роботи митець привіз на запрошення місцевих волонтерів. Хоча й довго не хотів нікому їх показувати.



У його колекції картини за два роки уже цивільного життя. Кожне із полотен не лише приваблює яскравими відтінками чи абстарктиними образами, а й має окрему історію.





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