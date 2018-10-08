Через розритий тротуар на луцькій вулиці люди змушені ходити проїжджою частиною





Торік 16 листопада тут ПРАТ «Волиньобленерго» розпочало земляні роботи, пов’язані з реконструкцією кабельної лінії. Про це йдеться в сюжеті



Три місяці пішоходи ходять по проїжджій частині, розповів Суспільному лучанин Григорій Дубинка, який написав скаргу на платформу «Відкрите місто». Чи буде завершено благоустрій цієї ділянки дізнавалися наші кореспонденти.



По проїжджій частині щодня мешканці вулиці Ківерцівської ходять на роботу, до школи, на ринок, - розповідають лучанки.



На вулиці Ківерцівській побудували нову підстанцію, до неї тягнули кабель понад гаражним кооперативом «Волинь», далі прокопували під коліями, розповідає мешканка вулиці Ківерцівської Оксана Кучер.



Жінка розповіла, що перед початком зими фірма-виконавець не почистила проїжджу частину від болота.



Департамент муніципальної варти неодноразово давав приписи відповідальним особам на усунення порушень та попереджав про адмінвідповідальність у разі невиконання умов припису, каже керівниця відділу Департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь.



Директор з технічних питань фірми-виконавиці Петро Буцек телефоном розповів, що у відповідності до планового ордеру, працівники відновлять благоустрій до першопочаткового стану, а саме - зеленої зони.



Після звернень мешканців прилеглих вулиць, поруч із гаражами впорядкують стежку, для розширення якої місце уступить гаражний кооператив, каже керівник відділу Департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь.



Наразі у Департаменті муніципальної варти знаходиться звернення одного з депутатів міської ради про можливість вкладання бруківки на вулиці Ківерцівській вздовж гаражного кооперативу «Волинь».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсутність тротуару, зруйнована стежка на місці якої місиво з болота – так виглядає частина дороги по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.Торік 16 листопада тут ПРАТ «Волиньобленерго» розпочало земляні роботи, пов’язані з реконструкцією кабельної лінії. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Три місяці пішоходи ходять по проїжджій частині, розповів Суспільному лучанин, який написав скаргу на платформу «Відкрите місто». Чи буде завершено благоустрій цієї ділянки дізнавалися наші кореспонденти.По проїжджій частині щодня мешканці вулиці Ківерцівської ходять на роботу, до школи, на ринок, - розповідають лучанки.На вулиці Ківерцівській побудували нову підстанцію, до неї тягнули кабель понад гаражним кооперативом «Волинь», далі прокопували під коліями, розповідає мешканка вулиці КіверцівськоїЖінка розповіла, що перед початком зими фірма-виконавець не почистила проїжджу частину від болота.Департамент муніципальної варти неодноразово давав приписи відповідальним особам на усунення порушень та попереджав про адмінвідповідальність у разі невиконання умов припису, каже керівниця відділу Департаменту муніципальної вартиДиректор з технічних питань фірми-виконавицітелефоном розповів, що у відповідності до планового ордеру, працівники відновлять благоустрій до першопочаткового стану, а саме - зеленої зони.Після звернень мешканців прилеглих вулиць, поруч із гаражами впорядкують стежку, для розширення якої місце уступить гаражний кооператив, каже керівник відділу Департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь.Наразі у Департаменті муніципальної варти знаходиться звернення одного з депутатів міської ради про можливість вкладання бруківки на вулиці Ківерцівській вздовж гаражного кооперативу «Волинь».

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