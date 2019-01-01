Чому після заходу сонця не можна їсти хліб: прикмети та забобони 29 березня
Сьогодні, 09:09
29 березня 2019 року вшановується пам'ять мученика Савіна Єрмопольського. У цей день,29 березня, у 1873 році Лев Толстой почав роботу над романом "Анна Кареніна". 29 березня – День народження найпопулярнішого напою в світі Coca-Cola. У Лісабоні в цей день 1998 року відкрили найдовший у Європі міст.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан, пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 березня
– Якщо цього дня тепло – весна буде сонячною.
– Якщо весняна вода тече повільно, то рік буде важким.
Що можна робити 29 березня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 29 березня
1. Не можна цього дня після заходу сонця їсти хліб – це призведе до злиднів.
2. У цей день не можна позичати грошей, бо весь рік будете ходити в боргах.
3. Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.
4. Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан, пише 24 канал.
Народні прикмети на 29 березня
– Якщо цього дня тепло – весна буде сонячною.
– Якщо весняна вода тече повільно, то рік буде важким.
Що можна робити 29 березня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 29 березня
1. Не можна цього дня після заходу сонця їсти хліб – це призведе до злиднів.
2. У цей день не можна позичати грошей, бо весь рік будете ходити в боргах.
3. Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.
4. Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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