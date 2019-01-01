Чому після заходу сонця не можна їсти хліб: прикмети та забобони 29 березня





Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан, пише



Народні прикмети на 29 березня



– Якщо цього дня тепло – весна буде сонячною.



– Якщо весняна вода тече повільно, то рік буде важким.



Що можна робити 29 березня



1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.



Що не можна робити 29 березня



1. Не можна цього дня після заходу сонця їсти хліб – це призведе до злиднів.



2. У цей день не можна позичати грошей, бо весь рік будете ходити в боргах.



3. Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.



4. Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.

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