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У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО

У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО
У Шацькому районі рятувальники провели тактико-спеціальні навчання у закладі дошкільної освіти.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

У селищі Шацьк рятувальники провели тактико-спеціальні навчання на території закладу дошкільної освіти № 1 «Росинка».

За тактичним задумом навчань, умовна пожежа виникла в ігровій кімнаті.

Учасники навчань відпрацювали комплекс дій з негайного припинення енергопостачання будівлі, проведено евакуації дітей та обслуговуючого персоналу, порятунку умовного потерпілого та ліквідації імітованої пожежі.

"Після завершення навчань рятувальники провели для працівників та вихованців закладу практичне заняття щодо вивчення дій у разі виникнення пожежі, а також продемонстрували можливості пожежно-рятувальної техніки", - йдеться у повідомленні.

У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО
У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО
У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО
У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО

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Теги: рятувальники, пожежа, навчання
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