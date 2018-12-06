У Луцьку дільниці отримали виборчі бюлетені. ВІДЕО





Видавати розпочали о 9-й годині. А завершити планують близько 17-ої. Про це інформує



Всього у місті є вісімдесят чотири виборчі дільниці. Голова комісії Сергій Маляренко каже – поки все триває за графіком.



Працівники поліції супроводжують представників із кожної виборчої дільниці. Їдуть з ними в автомобілях, а також присутні, коли пакунки відкривають і перераховують бюлетні.



Отримала бюлетні і 33-а виборча дільниця. Її голова Антоніна Гуменюк розповідає про графік роботи дільниці цього дня.



Коли приїждають на дільницю у присутності членів комісії бюлетні перераховують і ставлять печатки.



До слова, цього року бюлетень – найдовший в історії України – 80 сантиметрів. Така довжина – через рекордну кількість кандидатів у президенти. Їх – тридцять дев’ять. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зазначила, що сумарна довжина всіх бюлетнів сягнула би більше 24-ох тисяч кілометрів. Це приблизно відстань від Києва до столиці Уругвая Монтевідео.



Також бюлетень має десять ступенів захисту. Це, зокрема, спеціальний папір, водяний знак, мікротекст та фарбу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із самого ранку біля приміщення Луцької окружної виборчої комісії повно людей. Адже дільниці отримують бюлетні для голосування.Видавати розпочали о 9-й годині. А завершити планують близько 17-ої. Про це інформує 12 канал Всього у місті є вісімдесят чотири виборчі дільниці. Голова комісіїкаже – поки все триває за графіком.Працівники поліції супроводжують представників із кожної виборчої дільниці. Їдуть з ними в автомобілях, а також присутні, коли пакунки відкривають і перераховують бюлетні.Отримала бюлетні і 33-а виборча дільниця. Її головарозповідає про графік роботи дільниці цього дня.Коли приїждають на дільницю у присутності членів комісії бюлетні перераховують і ставлять печатки.До слова, цього року бюлетень – найдовший в історії України – 80 сантиметрів. Така довжина – через рекордну кількість кандидатів у президенти. Їх – тридцять дев’ять. Голова Центральної виборчої комісіїзазначила, що сумарна довжина всіх бюлетнів сягнула би більше 24-ох тисяч кілометрів. Це приблизно відстань від Києва до столиці Уругвая Монтевідео.Також бюлетень має десять ступенів захисту. Це, зокрема, спеціальний папір, водяний знак, мікротекст та фарбу.

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