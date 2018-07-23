вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 20-річна дівчина на Mersedes збила дідуся-велосипедиста

На Волині 20-річна дівчина на Mersedes збила дідуся-велосипедиста
Учора, 29 березня, в селищі Любешів 20-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем «Mersedes-Benc А140» допустила зіткнення з 75-річним велосипедистом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

Попередньо встановили, що водійка, ймовірно, не вибрала безпечної швидкості та допустила зіткнення із велосипедистом, котрий рухався в попутному напрямку.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
Сьогодні, 09:50
На Волині 20-річна дівчина на Mersedes збила дідуся-велосипедиста
Сьогодні, 09:27
Теплого Олексія: що треба і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся
Сьогодні, 08:21
Приміських перевізників вкотре «попросили» з центральних вулиць Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
На Волині легковик збив мопедистку: жінка постраждала На Волині легковик збив мопедистку: жінка постраждала
23 липень, 2018, 18:00
16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні 16-річний волинянин за кермом Opel врізався у легковик: троє людей – у лікарні
25 березень, 11:46
На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО
24 березень, 13:59
На Волині «швидка» злетіла у кювет: постраждали медик і хвора бабуся На Волині «швидка» злетіла у кювет: постраждали медик і хвора бабуся
18 березень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині 20-річна дівчина на Mersedes збила дідуся-велосипедиста
Сьогодні, 09:27
 0
Теплого Олексія: що треба і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
 0
Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся
Сьогодні, 08:21
 0
Приміських перевізників вкотре «попросили» з центральних вулиць Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
 0
Медіа
відео
1/8