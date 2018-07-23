На Волині 20-річна дівчина на Mersedes збила дідуся-велосипедиста





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.



Попередньо встановили, що водійка, ймовірно, не вибрала безпечної швидкості та допустила зіткнення із велосипедистом, котрий рухався в попутному напрямку.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 29 березня, в селищі Любешів 20-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем «Mersedes-Benc А140» допустила зіткнення з 75-річним велосипедистом.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.Попередньо встановили, що водійка, ймовірно, не вибрала безпечної швидкості та допустила зіткнення із велосипедистом, котрий рухався в попутному напрямку.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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