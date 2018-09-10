Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
Сьогодні, 09:50
Середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень у лютому 2019 року. Це, якщо порівнювати з січнем.
Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату, пише 24 канал.
Середні зарплати у лютому у всіх областях України:
Вінницька область – 8 тисяч 333 гривні;
Волинська область – 7 тисяч 711 гривень;
Дніпропетровська область – 9 тисяч 407 гривень;
Донецька область – 10 тисяч 512 гривень;
Житомирська область – 7 тисяч 625 гривень;
Закарпатська область – 8 тисяч 312 гривень;
Запорізька область – 9 тисяч 273 гривні;
Івано-Франківська область – 8 тисяч 37 гривень;
Київська область – 9 тисяч 812 гривень;
Кіровоградська область – 7 тисяч 415 гривень;
Луганська область – 7 тисяч 797 гривень;
Львівська область – 8 тисяч 368 гривень;
Миколаївська область – 8 тисяч 702 гривні;
Одеська область – 8 тисяч 350 гривень;
Полтавська область – 8 тисяч 823 гривні;
Рівненська область – 7 тисяч 822 гривні;
Сумська область – 7 тисяч 819 гривень;
Тернопільська область – 7 тисяч 347 гривень;
Харківська область – 8 тисяч 229 гривень;
Херсонська область – 7 тисяч 292 гривні;
Хмельницька область – 7 тисяч 604 гривні;
Черкаська область – 7 тисяч 800 гривень;
Чернівецька область – 7 тисяч 186 гривень;
Чернігівська область – 7 тисяч 288 гривень;
Київ – 14 тисяч 513 гривень.
На яких роботах в Україні найвищі та найнижчі середні зарплати?
Найвищий рівень середніх зарплат – у сфері фінансової та страхової діяльності – 18 тисяч 197 гривень. На другому – сфера інформації та телекомунікацій – 16 тисяч 447 гривень.
Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – у середньому 5 тисяч 999 гривень.
Проте експерти зауважують, що Держстат рахує тільки 10-20% підприємств України – зазвичай ті, де працює найбільше людей. При цьому Держстат не враховує приватні підприємства та ФОПи, в яких середня кількість працівників – кілька людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату, пише 24 канал.
Середні зарплати у лютому у всіх областях України:
Вінницька область – 8 тисяч 333 гривні;
Волинська область – 7 тисяч 711 гривень;
Дніпропетровська область – 9 тисяч 407 гривень;
Донецька область – 10 тисяч 512 гривень;
Житомирська область – 7 тисяч 625 гривень;
Закарпатська область – 8 тисяч 312 гривень;
Запорізька область – 9 тисяч 273 гривні;
Івано-Франківська область – 8 тисяч 37 гривень;
Київська область – 9 тисяч 812 гривень;
Кіровоградська область – 7 тисяч 415 гривень;
Луганська область – 7 тисяч 797 гривень;
Львівська область – 8 тисяч 368 гривень;
Миколаївська область – 8 тисяч 702 гривні;
Одеська область – 8 тисяч 350 гривень;
Полтавська область – 8 тисяч 823 гривні;
Рівненська область – 7 тисяч 822 гривні;
Сумська область – 7 тисяч 819 гривень;
Тернопільська область – 7 тисяч 347 гривень;
Харківська область – 8 тисяч 229 гривень;
Херсонська область – 7 тисяч 292 гривні;
Хмельницька область – 7 тисяч 604 гривні;
Черкаська область – 7 тисяч 800 гривень;
Чернівецька область – 7 тисяч 186 гривень;
Чернігівська область – 7 тисяч 288 гривень;
Київ – 14 тисяч 513 гривень.
На яких роботах в Україні найвищі та найнижчі середні зарплати?
Найвищий рівень середніх зарплат – у сфері фінансової та страхової діяльності – 18 тисяч 197 гривень. На другому – сфера інформації та телекомунікацій – 16 тисяч 447 гривень.
Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – у середньому 5 тисяч 999 гривень.
Проте експерти зауважують, що Держстат рахує тільки 10-20% підприємств України – зазвичай ті, де працює найбільше людей. При цьому Держстат не враховує приватні підприємства та ФОПи, в яких середня кількість працівників – кілька людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Середня зарплата на Волині – одна з найнижчих серед областей
Сьогодні, 09:50
Теплого Олексія: що треба і не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10