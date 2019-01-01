У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall*
Сьогодні, 13:20
«Смугастий носоріг», що в розважальному центрі «Промінь», дарує 20 гривень на картку Play Hall.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
«Якщо ти любиш дивитися фільми, а тим більше в кінотеатрі Multiplex, то до купленого квитка отримуєш купон на 20 гривень в ігрову зону Play Hall! Місце – де розваги знайдуться для кожного!» - йдеться у повідомленні.
Великий перелік ігрових автоматів, таких як:
– Аеро-хокей;
– Jurassic Park;
– Aliens Armageddon;
– Batman;
– Кран-машина із супер призами.
І це ще не все. Тож прийдіть та переконайся, що у Play Hall – круто та драйвові. Адреса РЦ «Промінь»: проспект Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
«Якщо ти любиш дивитися фільми, а тим більше в кінотеатрі Multiplex, то до купленого квитка отримуєш купон на 20 гривень в ігрову зону Play Hall! Місце – де розваги знайдуться для кожного!» - йдеться у повідомленні.
Великий перелік ігрових автоматів, таких як:
– Аеро-хокей;
– Jurassic Park;
– Aliens Armageddon;
– Batman;
– Кран-машина із супер призами.
І це ще не все. Тож прийдіть та переконайся, що у Play Hall – круто та драйвові. Адреса РЦ «Промінь»: проспект Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall*
Сьогодні, 13:20
Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк
Сьогодні, 12:22
Вночі Україна перейде на літній час: спатимемо на годину менше
Сьогодні, 10:56