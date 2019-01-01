У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall*

«Смугастий носоріг», що в розважальному центрі «Промінь», дарує 20 гривень на картку Play Hall.Про це повідомляє прес-служба закладу.«Якщо ти любиш дивитися фільми, а тим більше в кінотеатрі Multiplex, то до купленого квитка отримуєш купон на 20 гривень в ігрову зону Play Hall! Місце – де розваги знайдуться для кожного!» - йдеться у повідомленні.Великий перелік ігрових автоматів, таких як:– Аеро-хокей;– Jurassic Park;– Aliens Armageddon;– Batman;– Кран-машина із супер призами.І це ще не все. Тож прийдіть та переконайся, що у Play Hall – круто та драйвові. Адреса РЦ «Промінь»: проспект Президента Грушевського, 2.