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У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall*

У «Промені» дарують бонуси на гру в Play Hall*
«Смугастий носоріг», що в розважальному центрі «Промінь», дарує 20 гривень на картку Play Hall.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

«Якщо ти любиш дивитися фільми, а тим більше в кінотеатрі Multiplex, то до купленого квитка отримуєш купон на 20 гривень в ігрову зону Play Hall! Місце – де розваги знайдуться для кожного!» - йдеться у повідомленні.

Великий перелік ігрових автоматів, таких як:

– Аеро-хокей;
– Jurassic Park;
– Aliens Armageddon;
– Batman;
– Кран-машина із супер призами.

І це ще не все. Тож прийдіть та переконайся, що у Play Hall – круто та драйвові. Адреса РЦ «Промінь»: проспект Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь, Луцьк
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