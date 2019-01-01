вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині проходить засідання молодіжного Європарламенту. ФОТО

На Волині проходить засідання молодіжного Європарламенту. ФОТО
Із 29 по 31 березня у Володимирі-Волинському будуть проводитися засідання молодіжного Європарламенту.

30-го березня засідання провели у верхньому залі Володимир-Волинської міської ради, - повідомляє "БУГ".

На початку засідання до молоді звернулися перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук та начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна.

Представники міжнародної громадської організації «Європейський молодіжний парламент» повідомили, що участь в засіданнях беруть старшокласники різних регіонів України, а також з Польщі і Білорусі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молодіжний Європарламент, засідання, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО
Сьогодні, 22:27
У Луцьку дівчина вкрала дорогу сукню в магазині
Сьогодні, 21:45
На Волині проходить засідання молодіжного Європарламенту. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Шашлик на Волині – один з найдешевших в Україні
Сьогодні, 20:49
В Одесі «євробляха» збила нацгвардійців: є загиблий і багато поранених. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:14
Схожі новини
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
29 березень, 23:38
Суд над бійцями 51-ої бригади: проти трьох захисників закрили кримінал Суд над бійцями 51-ої бригади: проти трьох захисників закрили кримінал
27 березень, 20:52
На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО На Волині раптовий вихор зірвав частину покрівлі з даху бібліотеки. ФОТО
25 березень, 21:39
Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний
24 березень, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі муніципали склали протокол на жінку, яка розклеювала рекламу. ФОТО
Сьогодні, 22:27
 0
У Луцьку дівчина вкрала дорогу сукню в магазині
Сьогодні, 21:45
 0
На Волині проходить засідання молодіжного Європарламенту. ФОТО
Сьогодні, 21:23
 0
Шашлик на Волині – один з найдешевших в Україні
Сьогодні, 20:49
 0
В Одесі «євробляха» збила нацгвардійців: є загиблий і багато поранених. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:14
 0
Медіа
відео
1/8