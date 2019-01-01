На Волині проходить засідання молодіжного Європарламенту. ФОТО





30-го березня засідання провели у верхньому залі Володимир-Волинської міської ради, - повідомляє



На початку засідання до молоді звернулися перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук та начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна.



Представники міжнародної громадської організації «Європейський молодіжний парламент» повідомили, що участь в засіданнях беруть старшокласники різних регіонів України, а також з Польщі і Білорусі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 29 по 31 березня у Володимирі-Волинському будуть проводитися засідання молодіжного Європарламенту.30-го березня засідання провели у верхньому залі Володимир-Волинської міської ради, - повідомляє "БУГ" На початку засідання до молоді звернулися перший заступник міського головита начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністраціїПредставники міжнародної громадської організації «Європейський молодіжний парламент» повідомили, що участь в засіданнях беруть старшокласники різних регіонів України, а також з Польщі і Білорусі.

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