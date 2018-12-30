Як пережити вибори на дільницях – Супрун дала поради

Уляна Супрун поділилась порадами для членів виборчкомів та спостерігачам, як пережити вибори в Україні 2019 та витримати добу, в якій мало сну, свіжого повітря та є велика потреба в концентрації уваги.



Про це повідомляють



Візьміть їжу. В день виборів знадобляться яблука, банани, курага, чорнослив та мандарини. На відміну від солодощів, в цих продуктах крім цукру є клітковина, вітаміни та мікроелементи.



Пийте воду. Якщо ви відчуваєте сухість в роті, невелике запаморочення чи втому — скоріш за все це спрага. Потрібно орієнтуватися на 3 літри для однієї людини, без урахування чаю та кави.



Візьміть зубну щітку та пасту. Відчуття чистих зубів і доглянутості може допомогти вам почуватися краще чи стати на заваді некорисним перекусам.



Мийте руки і візьміть рушничок. Контакт із бюлетенями та великою кількістю людей лишають на руках бруд, бактерій і віруси, а знервованість і багато кави роблять долоні пітливими. Сушити ж руки краще власним рушником. Антибактеріальні спреї і серветки не очищують нормально руки, а в фільтрах сушарок для рук може бути повно бактерій.



Візьміть сухі та вологі серветки. Це допоможе подбати про свій комфорт і гігієну.



Робіть фізичні вправи. Слід робити присідання чи просто вставати і розтягуватися час від часу. Це допоможе уникнути застою крові у венах і болю в попереку.



Провітрюйте дільницю. Брак кисню і надлишок вуглекислого газу призводять до сонливості та браку уваги.



Ходіть, а не стійте. Робота м’язів допомагає крові рухатися по венах.



Привітайтеся з колегами за руку і посміхайтеся. Рукостискання викликає виділення знайомого нам нейромедіатору окситоцину. Він допоможе вам відчути один до одного довіру.



Візьміть аптечку. Як зазначила Супрун, не виключено, що хтось із комісії чи виборців поріже пальця папером, чи в когось підніметься температура, заболить голова, або людина знепритомніє через брак кисню. До цього треба бути готовим.



Візьміть змінний і теплий одяг. Коли тіло потребує сну, то меншає гормонів щитоподібної залози, зростає рівень мелатоніну, а рівень гормону стресу і кортизолу сходить нанівець. Тож температура тіла дещо знизиться, а вам може знадобитися светр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. міністра охорони здоров’яподілилась порадами для членів виборчкомів та спостерігачам, як пережити вибори в Україні 2019 та витримати добу, в якій мало сну, свіжого повітря та є велика потреба в концентрації уваги.Про це повідомляють Факти В день виборів знадобляться яблука, банани, курага, чорнослив та мандарини. На відміну від солодощів, в цих продуктах крім цукру є клітковина, вітаміни та мікроелементи.Якщо ви відчуваєте сухість в роті, невелике запаморочення чи втому — скоріш за все це спрага. Потрібно орієнтуватися на 3 літри для однієї людини, без урахування чаю та кави.Відчуття чистих зубів і доглянутості може допомогти вам почуватися краще чи стати на заваді некорисним перекусам.Контакт із бюлетенями та великою кількістю людей лишають на руках бруд, бактерій і віруси, а знервованість і багато кави роблять долоні пітливими. Сушити ж руки краще власним рушником. Антибактеріальні спреї і серветки не очищують нормально руки, а в фільтрах сушарок для рук може бути повно бактерій.Це допоможе подбати про свій комфорт і гігієну.Слід робити присідання чи просто вставати і розтягуватися час від часу. Це допоможе уникнути застою крові у венах і болю в попереку.Брак кисню і надлишок вуглекислого газу призводять до сонливості та браку уваги.Робота м’язів допомагає крові рухатися по венах.Рукостискання викликає виділення знайомого нам нейромедіатору окситоцину. Він допоможе вам відчути один до одного довіру.Як зазначила Супрун, не виключено, що хтось із комісії чи виборців поріже пальця папером, чи в когось підніметься температура, заболить голова, або людина знепритомніє через брак кисню. До цього треба бути готовим.Коли тіло потребує сну, то меншає гормонів щитоподібної залози, зростає рівень мелатоніну, а рівень гормону стресу і кортизолу сходить нанівець. Тож температура тіла дещо знизиться, а вам може знадобитися светр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію