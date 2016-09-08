Школа, дитсадок, амбулаторія: у громаді на Волині проблема з капітальним ремонтом покрівлі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:38
В Оваднівській об’єднаній територіальній громаді відбувся робочий візит голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка.
Спершу був оглянутий поточний ремонт ділянки дороги “Верба-Овадно-Красностав”, - інформує 12 канал.
В минулому році вже частково відремонтували два з половиною кілометри полотна. Загалом витратили 9 млн. гривень. Це – кошти сільського та обласного бюджетів.
Також голова облдержадміністрації проїхався селами, що входять до Оваднівської ОТГ та оглянув покрівлі закладів, що потребують капітальних ремонтів. Одним із таких стала загальноосвітнья школа I-II ступенів в селі Жовтневе. До ремонту даху поки не дійшли. Проте почали лагодити зсередини.
Капітального ремонту даху також потребує Оваднівський дитячий садочок. Загалом кошторисна вартість робіт сягатиме майже 2 мільйони гривень. Однак, за рахунок місцевого бюджету, в садочку теж відбулось чимало хороших змін, каже директорка.
Олександр Савченко не оминув увагою й амбулаторію села Овадного. На жаль, і цей дах потрібно ремонтувати. Після спілкування з працівниками амбулаторії стало зрозуміло, що закладу не вистачає й утеплення. Ці проблема будуть вирішуватись за кошти села. Ще голова ОДА зустрівся із колективом Оваднівського професійного ліцею. Найбільшою його проблемою є протікаючий дах спортзалу. Відповідно через це псується дерев’яна підлога. Керівник фізичного виховання ліцею розповідає, що проблеми з протіканнями в спортивному залі були постійно.
Проблема покрівлі спортивного залу Олександра Савченка занепокоїла найбільше. Каже, що місцеві керівники не змогли правильно розподілити кошти та хоча би зашпатлювати дірку в стіні.
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко закликав людей об’єднуватись та старатися внутрішні питання вирішувати самостійно. Ну а вже масштабні та капітальні ремонти робитимуться за виділені кошти.
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Спершу був оглянутий поточний ремонт ділянки дороги “Верба-Овадно-Красностав”, - інформує 12 канал.
В минулому році вже частково відремонтували два з половиною кілометри полотна. Загалом витратили 9 млн. гривень. Це – кошти сільського та обласного бюджетів.
Також голова облдержадміністрації проїхався селами, що входять до Оваднівської ОТГ та оглянув покрівлі закладів, що потребують капітальних ремонтів. Одним із таких стала загальноосвітнья школа I-II ступенів в селі Жовтневе. До ремонту даху поки не дійшли. Проте почали лагодити зсередини.
Капітального ремонту даху також потребує Оваднівський дитячий садочок. Загалом кошторисна вартість робіт сягатиме майже 2 мільйони гривень. Однак, за рахунок місцевого бюджету, в садочку теж відбулось чимало хороших змін, каже директорка.
Олександр Савченко не оминув увагою й амбулаторію села Овадного. На жаль, і цей дах потрібно ремонтувати. Після спілкування з працівниками амбулаторії стало зрозуміло, що закладу не вистачає й утеплення. Ці проблема будуть вирішуватись за кошти села. Ще голова ОДА зустрівся із колективом Оваднівського професійного ліцею. Найбільшою його проблемою є протікаючий дах спортзалу. Відповідно через це псується дерев’яна підлога. Керівник фізичного виховання ліцею розповідає, що проблеми з протіканнями в спортивному залі були постійно.
Проблема покрівлі спортивного залу Олександра Савченка занепокоїла найбільше. Каже, що місцеві керівники не змогли правильно розподілити кошти та хоча би зашпатлювати дірку в стіні.
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко закликав людей об’єднуватись та старатися внутрішні питання вирішувати самостійно. Ну а вже масштабні та капітальні ремонти робитимуться за виділені кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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