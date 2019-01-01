В одній з волинських лікарень хворі досі не можуть проголосувати, – ЗМІ
Сьогодні, 15:39
Хворі з хірургічного відділення нововолинської лікарні досі не взяли участь у волевиявленні.
Про це повідомляє Радар.
Станом на 15:00 до пацієнтів, які не можуть пересуватися, ніхто з виборчою скринькою ще не прийшов.
Декотрі хворі на милицях та візках самотужки дісталися до дільниці і проголосували.
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Про це повідомляє Радар.
Станом на 15:00 до пацієнтів, які не можуть пересуватися, ніхто з виборчою скринькою ще не прийшов.
Декотрі хворі на милицях та візках самотужки дісталися до дільниці і проголосували.
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