В одній з волинських лікарень хворі досі не можуть проголосувати, – ЗМІ





Про це повідомляє Радар.



Станом на 15:00 до пацієнтів, які не можуть пересуватися, ніхто з виборчою скринькою ще не прийшов.



Декотрі хворі на милицях та візках самотужки дісталися до дільниці і проголосували.



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