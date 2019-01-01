У військовому шпиталі Луцька медики самотужки піднімали хворих до місць голосування

У військовому шпиталі Луцька кімнати для голосування знаходились на другому поверсі та працівникам медичного закладу доводилось самотужки піднімати осіб з інвалідністю до місця голосування.Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людиниТак, відомо, що за останні 7 днів до Уповноваженого ВРУ з прав людини надійшло майже тисяча звернень щодо порушення прав виборців.Найпоширенішою проблемою є невключення громадян у списки виборців – майже 35% від загальної кількості звернень та неточності у цих списках – до 25%.Питання реалізації виборчого права громадянами, які за станом здоров’я не можуть прибути до дільниці є розповсюдженим та складає 5% усіх звернень.Відсутність медичної довідки щодо стану здоров’я для голосування на дому не дало можливості здійснити волевиявлення майже 10 % громадян, які звернулися до Уповноваженого.Окрім того, за результатами проведених моніторингових візитів, здійснених представниками Уповноваженого виявлено, що окремі виборчі дільниці були недоступні для осіб з інвалідністю. Зокрема, у одному із військових шпиталів міста Луцька, кімнати для голосування знаходились на другому поверсі та працівникам медичного закладу доводилось самотужки піднімати осіб з інвалідністю до місця голосування.