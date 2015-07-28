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ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже половини голосів

ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже половини голосів
Центральна виборча комісія (ЦВК) України опрацювала 48,83 % протоколів станом на 8:30 понеділка, 1 квітня. Відповідні дані оприлюднені на сайті комісії.

Так, на виборах лідирують Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Зокрема, Порошенко має 16, 62% голосів, Зеленський - 30, 22%, Тимошенко - 13,07%, Бойко - 11, 55% Гриценко - 7, 09%, Ляшко - 5,12%, Смешко - 5, 93%, Вілкул - 4, 23%, Кошулинський - 1, 65%.


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Теги: вибори, ЦВК, результати
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Коментарі 1
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Вилконосець і кгбіст разом набирають біля 10% відсотків,тут не потрібно навіть зеленського обговорювати.Пройшли тисячі років,а нічого не змінилось-хліба і видовищ,мерзенна ця істота-homo sapiens...
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