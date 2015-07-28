ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже половини голосів





Так, на виборах лідирують Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.



Зокрема, Порошенко має 16, 62% голосів, Зеленський - 30, 22%, Тимошенко - 13,07%, Бойко - 11, 55% Гриценко - 7, 09%, Ляшко - 5,12%, Смешко - 5, 93%, Вілкул - 4, 23%, Кошулинський - 1, 65%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія (ЦВК) України опрацювала 48,83 % протоколів станом на 8:30 понеділка, 1 квітня. Відповідні дані оприлюднені на сайті комісії.Так, на виборах лідируютьтаЗокрема, Порошенко має 16, 62% голосів, Зеленський - 30, 22%, Тимошенко - 13,07%, Бойко - 11, 55% Гриценко - 7, 09%, Ляшко - 5,12%, Смешко - 5, 93%, Вілкул - 4, 23%, Кошулинський - 1, 65%.

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