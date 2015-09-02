На Волині після сварки з батьком повісився чоловік
Сьогодні, 16:14
У Нововолинську медики “швидкої” констатували смерть 40-річного чоловіка, який вчинив самогубство через повішення. Подія трапилася 26-го березня.
Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду про проведення судово-медичної експертизи, - пише Буг.
Близько 5-ї ранку чоловіка виявили у загальному коридорі підвалу під’їзду будинку №24 на 15-му мікрорайоні.
У Нововолинському відділенні поліції повідомили, що чоловік постійно зловживав алкоголем. Після сварки з батьком вчинив самогубство.
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Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду про проведення судово-медичної експертизи, - пише Буг.
Близько 5-ї ранку чоловіка виявили у загальному коридорі підвалу під’їзду будинку №24 на 15-му мікрорайоні.
У Нововолинському відділенні поліції повідомили, що чоловік постійно зловживав алкоголем. Після сварки з батьком вчинив самогубство.
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