На Волині після сварки з батьком повісився чоловік





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду про проведення судово-медичної експертизи, - пише



Близько 5-ї ранку чоловіка виявили у загальному коридорі підвалу під’їзду будинку №24 на 15-му мікрорайоні.



У Нововолинському відділенні поліції повідомили, що чоловік постійно зловживав алкоголем. Після сварки з батьком вчинив самогубство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську медики “швидкої” констатували смерть 40-річного чоловіка, який вчинив самогубство через повішення. Подія трапилася 26-го березня.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду про проведення судово-медичної експертизи, - пише Буг Близько 5-ї ранку чоловіка виявили у загальному коридорі підвалу під’їзду будинку №24 на 15-му мікрорайоні.У Нововолинському відділенні поліції повідомили, що чоловік постійно зловживав алкоголем. Після сварки з батьком вчинив самогубство.

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