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На Волині після сварки з батьком повісився чоловік

На Волині після сварки з батьком повісився чоловік
У Нововолинську медики “швидкої” констатували смерть 40-річного чоловіка, який вчинив самогубство через повішення. Подія трапилася 26-го березня.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду про проведення судово-медичної експертизи, - пише Буг.

Близько 5-ї ранку чоловіка виявили у загальному коридорі підвалу під’їзду будинку №24 на 15-му мікрорайоні.

У Нововолинському відділенні поліції повідомили, що чоловік постійно зловживав алкоголем. Після сварки з батьком вчинив самогубство.

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Теги: повісився, чоловік, Нововолинськ
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