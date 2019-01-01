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Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО

Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО
У виборчому окрузі №23, до якого входить Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський та Маневицький райони, підрахували уже 100% голосів.

Результати оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, до трійки лідерів увійшли Юлія Тимошенко, за яку проголосували 21.38% або 22 808 виборців, на другому місці Петро Порошенко, якого підтримали 20.65% або 22 034 виборців, а третє місце посів Володимир Зеленський з результатом 20 014 голосів, що склало 18.76%.

До п'ятірки лідерів також увійшли Олег Ляшко з результатом 13.96% (14 891 голосів) та Анатолій Гриценко - 6.57% (7 010 голосів).

Загалом по округу взяли участь 106 656 виборців.

Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО

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Теги: округ, голосування, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, вибори, результати, дільниця
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