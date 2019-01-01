Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО





Результати оприлюднили на сайті



Так, до трійки лідерів увійшли Юлія Тимошенко, за яку проголосували 21.38% або 22 808 виборців, на другому місці Петро Порошенко, якого підтримали 20.65% або 22 034 виборців, а третє місце посів Володимир Зеленський з результатом 20 014 голосів, що склало 18.76%.



До п'ятірки лідерів також увійшли Олег Ляшко з результатом 13.96% (14 891 голосів) та Анатолій Гриценко - 6.57% (7 010 голосів).



Загалом по округу взяли участь 106 656 виборців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У виборчому окрузі №23, до якого входить Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський та Маневицький райони, підрахували уже 100% голосів.Результати оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії Так, до трійки лідерів увійшли, за яку проголосувалиабо 22 808 виборців, на другому місці, якого підтрималиабо 22 034 виборців, а третє місце посівз результатом 20 014 голосів, що склалоДо п'ятірки лідерів також увійшлиз результатом(14 891 голосів) та(7 010 голосів).Загалом по округу взяли участь 106 656 виборців.

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