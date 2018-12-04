У Луцьку перекрили вулицю





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



Так, вулицю перекрили тимчасово від перехрестя з вул. Гетьмана Мазепи до перехрестя з вул. Глієра.



Перекрили вулицю Софії Ковалевської у зв’язку з необхідністю виконання робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання.





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