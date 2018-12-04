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У Луцьку перекрили вулицю

У Луцьку перекрили вулицю
У Луцьку перекрили вулицю Софії Ковалевської.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

Так, вулицю перекрили тимчасово від перехрестя з вул. Гетьмана Мазепи до перехрестя з вул. Глієра.

Перекрили вулицю Софії Ковалевської у зв’язку з необхідністю виконання робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання.


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Теги: вулиця, перекриття, Луцьк
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