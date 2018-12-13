Волинські медики везли одноденне маля з вадою серця в київську лікарню





Про це поідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



01 квітня 2019 року медики перевезли одноденну дитину з вродженою вадою серця до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» у Київ.



Ця ж бригада, після успішно проведеного оперативного лікування дводенної дитини, яку транспортували у Київ 28 березня, благополучно доставила маля у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.

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