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Небезпечні розваги школярів на Волині: діти граються у занедбаній недобудові

Небезпечні розваги школярів на Волині: діти граються у занедбаній недобудові
Занедбане недобудоване приміщення багатоповерхового будинку в Іваничах на вулиці Заводській несе загрозу здоров’ю дітей, які проводять тут своє дозвілля.

Біля недобудови немає огорожі, аби унеможливити доступ до неї. Зруйнована цегляна будівля не в кращому станіі дітям ходити тут небезпечно, проте саме це місце чомусь приваблює школярів, - пише Буг.

Підлітки вибираються на найвищі точки будинку.

Зараз недобудова фактично знаходиться на балансі Іваничівської селищної ради. На даний час проводиться процедура відчуження шляхом продажу майна. Якщо будівлю не куплять, її передадуть на баланс комунгоспу.

У вихідні та канікули дітвора частіше з’являється на залишеній без нагляду території.

Тож батьки, діти яких бажають погратись у закинутому будинку, мають турбуватись про їх безпеку, проводячи з ними бесіди і застерігаючи їх від проведення дозвілля в цьому місці.

Небезпечні розваги школярів на Волині: діти граються у занедбаній недобудові

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Теги: розваги, діти, небезпека
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