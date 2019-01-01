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Волиняни, які перерахували на кампанію Гриценка 1,5 мільйона, отримують субсидії

Волиняни, які перерахували на кампанію Гриценка 1,5 мільйона, отримують субсидії
2-го квітня на оперативній нараді у Володимир-Волинській міській раді, Петро Саганюк поцікавився скільки серед меценатів, які спонсорували передвиборчу кампанію Гриценка, є отримувачів субсидій.

Начальник міського управління Олександр Смикалюк відповів, що з того списку, який оприлюднений у ЗМІ, половина осіб отримує субсидії, - пише Буг.

Нагадаємо, напередодні першого туру виборів Президента стало відомо, що мешканці Володимира-Волинського перерахували Гриценку 28 мільйонів гривень. Це становить 43% усіх внесків фізичних осіб, або ж чверть загального обсягу надходжень у виборчий фонд кандидата. По 1,5 мільйона гривень Гриценку дали 17 людей з Володимира-Волинського, ще двоє – по 1,25 мільйона.

“Це в першу чергу мали б перевірити правоохоронні органи. А так перерахували по півтори мільйони і отримують субсидії…. Як так можна?” – акцентував Саганюк.

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Теги: кампанія, Гриценко, Волинь, виборці
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