Волиняни, які перерахували на кампанію Гриценка 1,5 мільйона, отримують субсидії





Начальник міського управління Олександр Смикалюк відповів, що з того списку, який оприлюднений у ЗМІ, половина осіб отримує субсидії, - пише



Нагадаємо, напередодні першого туру виборів Президента стало відомо, що мешканці Володимира-Волинського перерахували Гриценку 28 мільйонів гривень. Це становить 43% усіх внесків фізичних осіб, або ж чверть загального обсягу надходжень у виборчий фонд кандидата. По 1,5 мільйона гривень Гриценку дали 17 людей з Володимира-Волинського, ще двоє – по 1,25 мільйона.



“Це в першу чергу мали б перевірити правоохоронні органи. А так перерахували по півтори мільйони і отримують субсидії…. Як так можна?” – акцентував Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го квітня на оперативній нараді у Володимир-Волинській міській раді, Петро Саганюк поцікавився скільки серед меценатів, які спонсорували передвиборчу кампанію Гриценка , є отримувачів субсидій.Начальник міського управліннявідповів, що з того списку, який оприлюднений у ЗМІ, половина осіб отримує субсидії, - пише Буг Нагадаємо, напередодні першого туру виборів Президента стало відомо, що мешканці Володимира-Волинського перерахували Гриценку 28 мільйонів гривень. Це становить 43% усіх внесків фізичних осіб, або ж чверть загального обсягу надходжень у виборчий фонд кандидата. По 1,5 мільйона гривень Гриценку дали 17 людей з Володимира-Волинського, ще двоє – по 1,25 мільйона.“Це в першу чергу мали б перевірити правоохоронні органи. А так перерахували по півтори мільйони і отримують субсидії…. Як так можна?” – акцентував Саганюк.

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