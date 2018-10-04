Що цікавого відбудеться у «Промені» в квітні*
Сьогодні, 16:09
У розважальному центрі «Промінь» в квітні буде багато цікавих подій.
В квітні у Промені виступлять:
- 2 квітня – гурт «Один в каное»;
- 4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».
Квитки на концерти можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts
Окрім того з масштабних подій весни:
- 5 квітня 18:00: у арт-просторі Коридор відбудеться виставка художниці Вікторії Романчук
https://www.facebook.com/events/2381274041891532/;
6 квітня: Сімейний майстер-клас від Майстерні Дніпро – М. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/o2ERjYk34NVF3iUM8
14 квітня: Фестиваль Zero Waste https://www.facebook.com/events/368268644017989/;
14 квітня: Благодійна пасхальна ярмарка з майстер-класами та розвагами для дітей;
21 квітня: Безкоштовна великодня розважальна програма для дітей від РЦ «Промінь» та ДРК «Смугастий носоріг» https://www.facebook.com/events/249250342542286/;
5 травня: Концерт приурочений фіналу акції «Дитяче серденько, живи!» всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»;
19 травня: Фестиваль безпритульних собак #мокріносики https://www.facebook.com/events/171271310445842/.
Також у квітні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі гучні прем’єри:
3 квітня: Шазам!
4 квітня: Кладовище домашніх тварин
11 квітня: Хеллбой
24 квітня: Месники: Завершення
Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:
2 квітня: A Star Is Born (eng)
9 квітня: Shazam! (eng)
Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:
3 квітня: Сад художника: Американський імпресіонізм
10 квітня: Вибір
17 квітня: Дочка полку
24 квітня: Король Лір: Ієн МакКеллен
Квитки у Multiplex можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікують:
4 квітня – Безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);
5 квітня – Вечірка Єдинорогів (19:00);
18 квітня – Повторний безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);
Обов’язковий запис за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Окрім того у ДРК «Смугастий носоріг» можна замовити святкування випускного садочків чи шкіл:
У програмі:
- майстер-клас «листівка»;
- дискотека;
- анімаційна програма;
- святкова фотозона;
- конкурси/розіграші;
- 1 год лабіринту.
Ціна 150 грн/дит.
Тривалість 3 години.
Додатково є можливість замовити меню для діток від 90 грн/дит. Кількість дітей від 15.
На пропозицію діє попередній запис: +380 (66) 755 07 57.
У George’s Club в квітні відбудеться:
Події в залах боулінгу та більярду:
7 квітня: Фінал чемпіонату м. Луцька зі спортивного боулінгу;
13 квітня: Аматорський турнір з більярду «Вільна піраміда»;
13 квітня: 7 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;
20 квітня: 8 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;
27 квітня: Клубний турнір з більярду «Вільна піраміда».
Ресторан-караоке George’s Club:
Працює щодня з 18:00 до 06:00. Заклад залишає за собою право закритися раніше, за рішенням адміністратора.
• Пн-ср – вхід 30 грн.
• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 60 грн., жінкам безкоштовно.
• Пт-сб – вхід 60 грн.
• Нд – вхід вільний.
З 18:00 до 22:00 – вільний мікрофон. Пісні можна самостійно замовити в звукорежисера.
З 22:00 щодня початок програми. Працює ведучий, а гості співають згідно черги.
В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики.
• 28.04 – запрошуємо на запальну п’ятницю і виступ кавер-бенду в «George's Club».
Столик можна забронювати за номером: +380 (50) 490 77 14
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В квітні у Промені виступлять:
- 2 квітня – гурт «Один в каное»;
- 4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».
Квитки на концерти можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts
Окрім того з масштабних подій весни:
- 5 квітня 18:00: у арт-просторі Коридор відбудеться виставка художниці Вікторії Романчук
https://www.facebook.com/events/2381274041891532/;
6 квітня: Сімейний майстер-клас від Майстерні Дніпро – М. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/o2ERjYk34NVF3iUM8
14 квітня: Фестиваль Zero Waste https://www.facebook.com/events/368268644017989/;
14 квітня: Благодійна пасхальна ярмарка з майстер-класами та розвагами для дітей;
21 квітня: Безкоштовна великодня розважальна програма для дітей від РЦ «Промінь» та ДРК «Смугастий носоріг» https://www.facebook.com/events/249250342542286/;
5 травня: Концерт приурочений фіналу акції «Дитяче серденько, живи!» всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»;
19 травня: Фестиваль безпритульних собак #мокріносики https://www.facebook.com/events/171271310445842/.
Також у квітні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі гучні прем’єри:
3 квітня: Шазам!
4 квітня: Кладовище домашніх тварин
11 квітня: Хеллбой
24 квітня: Месники: Завершення
Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:
2 квітня: A Star Is Born (eng)
9 квітня: Shazam! (eng)
Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:
3 квітня: Сад художника: Американський імпресіонізм
10 квітня: Вибір
17 квітня: Дочка полку
24 квітня: Король Лір: Ієн МакКеллен
Квитки у Multiplex можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікують:
4 квітня – Безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);
5 квітня – Вечірка Єдинорогів (19:00);
18 квітня – Повторний безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);
Обов’язковий запис за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Окрім того у ДРК «Смугастий носоріг» можна замовити святкування випускного садочків чи шкіл:
У програмі:
- майстер-клас «листівка»;
- дискотека;
- анімаційна програма;
- святкова фотозона;
- конкурси/розіграші;
- 1 год лабіринту.
Ціна 150 грн/дит.
Тривалість 3 години.
Додатково є можливість замовити меню для діток від 90 грн/дит. Кількість дітей від 15.
На пропозицію діє попередній запис: +380 (66) 755 07 57.
У George’s Club в квітні відбудеться:
Події в залах боулінгу та більярду:
7 квітня: Фінал чемпіонату м. Луцька зі спортивного боулінгу;
13 квітня: Аматорський турнір з більярду «Вільна піраміда»;
13 квітня: 7 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;
20 квітня: 8 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;
27 квітня: Клубний турнір з більярду «Вільна піраміда».
Ресторан-караоке George’s Club:
Працює щодня з 18:00 до 06:00. Заклад залишає за собою право закритися раніше, за рішенням адміністратора.
• Пн-ср – вхід 30 грн.
• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 60 грн., жінкам безкоштовно.
• Пт-сб – вхід 60 грн.
• Нд – вхід вільний.
З 18:00 до 22:00 – вільний мікрофон. Пісні можна самостійно замовити в звукорежисера.
З 22:00 щодня початок програми. Працює ведучий, а гості співають згідно черги.
В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики.
• 28.04 – запрошуємо на запальну п’ятницю і виступ кавер-бенду в «George's Club».
Столик можна забронювати за номером: +380 (50) 490 77 14
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Коментарі 1
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