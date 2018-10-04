Що цікавого відбудеться у «Промені» в квітні*





В квітні у Промені виступлять:



- 2 квітня – гурт «Один в каное»;

- 4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».



Квитки на концерти можна придбати за посиланням:



Окрім того з масштабних подій весни:



- 5 квітня 18:00: у арт-просторі Коридор відбудеться виставка художниці Вікторії Романчук



https://www.facebook.com/events/2381274041891532/;



6 квітня: Сімейний майстер-клас від Майстерні Дніпро – М. Реєстрація за посиланням:

14 квітня: Фестиваль Zero Waste

14 квітня: Благодійна пасхальна ярмарка з майстер-класами та розвагами для дітей;

21 квітня: Безкоштовна великодня розважальна програма для дітей від РЦ «Промінь» та ДРК «Смугастий носоріг»

5 травня: Концерт приурочений фіналу акції «Дитяче серденько, живи!» всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»;

19 травня: Фестиваль безпритульних собак #мокріносики



Також у квітні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі гучні прем’єри:



3 квітня: Шазам!

4 квітня: Кладовище домашніх тварин

11 квітня: Хеллбой

24 квітня: Месники: Завершення



Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:

2 квітня: A Star Is Born (eng)

9 квітня: Shazam! (eng)



Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:



3 квітня: Сад художника: Американський імпресіонізм

10 квітня: Вибір

17 квітня: Дочка полку

24 квітня: Король Лір: Ієн МакКеллен

Квитки у Multiplex можна придбати за посиланням:



У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікують:



4 квітня – Безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);

5 квітня – Вечірка Єдинорогів (19:00);

18 квітня – Повторний безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);

Обов’язковий запис за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Окрім того у ДРК «Смугастий носоріг» можна замовити святкування випускного садочків чи шкіл:



У програмі:

- майстер-клас «листівка»;

- дискотека;

- анімаційна програма;

- святкова фотозона;

- конкурси/розіграші;

- 1 год лабіринту.

Ціна 150 грн/дит.

Тривалість 3 години.



Додатково є можливість замовити меню для діток від 90 грн/дит. Кількість дітей від 15.



На пропозицію діє попередній запис: +380 (66) 755 07 57.



У George’s Club в квітні відбудеться:



Події в залах боулінгу та більярду:



7 квітня: Фінал чемпіонату м. Луцька зі спортивного боулінгу;

13 квітня: Аматорський турнір з більярду «Вільна піраміда»;

13 квітня: 7 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;

20 квітня: 8 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;

27 квітня: Клубний турнір з більярду «Вільна піраміда».



Ресторан-караоке George’s Club:



Працює щодня з 18:00 до 06:00. Заклад залишає за собою право закритися раніше, за рішенням адміністратора.



• Пн-ср – вхід 30 грн.

• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 60 грн., жінкам безкоштовно.

• Пт-сб – вхід 60 грн.

• Нд – вхід вільний.

З 18:00 до 22:00 – вільний мікрофон. Пісні можна самостійно замовити в звукорежисера.

З 22:00 щодня початок програми. Працює ведучий, а гості співають згідно черги.



В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики.



• 28.04 – запрошуємо на запальну п’ятницю і виступ кавер-бенду в «George's Club».



Столик можна забронювати за номером: +380 (50) 490 77 14





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» в квітні буде багато цікавих подій.В квітні у Промені виступлять:- 2 квітня – гурт «Один в каное»;- 4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».Квитки на концерти можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts Окрім того з масштабних подій весни:- 5 квітня 18:00: у арт-просторі Коридор відбудеться виставка художниці Вікторії Романчук6 квітня: Сімейний майстер-клас від Майстерні Дніпро – М. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/o2ERjYk34NVF3iUM8 14 квітня: Фестиваль Zero Waste https://www.facebook.com/events/368268644017989/ 14 квітня: Благодійна пасхальна ярмарка з майстер-класами та розвагами для дітей;21 квітня: Безкоштовна великодня розважальна програма для дітей від РЦ «Промінь» та ДРК «Смугастий носоріг» https://www.facebook.com/events/249250342542286/ 5 травня: Концерт приурочений фіналу акції «Дитяче серденько, живи!» всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»;19 травня: Фестиваль безпритульних собак #мокріносики https://www.facebook.com/events/171271310445842/ Також у квітні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі гучні прем’єри:3 квітня: Шазам!4 квітня: Кладовище домашніх тварин11 квітня: Хеллбой24 квітня: Месники: ЗавершенняЩовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:2 квітня: A Star Is Born (eng)9 квітня: Shazam! (eng)Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:3 квітня: Сад художника: Американський імпресіонізм10 квітня: Вибір17 квітня: Дочка полку24 квітня: Король Лір: Ієн МакКелленКвитки у Multiplex можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікують:4 квітня – Безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);5 квітня – Вечірка Єдинорогів (19:00);18 квітня – Повторний безкоштовний майстер-клас по виготовленню піци (18:00);Обов’язковий запис за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Окрім того у ДРК «Смугастий носоріг» можна замовити святкування випускного садочків чи шкіл:У програмі:- майстер-клас «листівка»;- дискотека;- анімаційна програма;- святкова фотозона;- конкурси/розіграші;- 1 год лабіринту.Ціна 150 грн/дит.Тривалість 3 години.Додатково є можливість замовити меню для діток від 90 грн/дит. Кількість дітей від 15.На пропозицію діє попередній запис: +380 (66) 755 07 57.У George’s Club в квітні відбудеться:Події в залах боулінгу та більярду:7 квітня: Фінал чемпіонату м. Луцька зі спортивного боулінгу;13 квітня: Аматорський турнір з більярду «Вільна піраміда»;13 квітня: 7 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;20 квітня: 8 етап чемпіонату Волинської області зі спортивного боулінгу;27 квітня: Клубний турнір з більярду «Вільна піраміда».Ресторан-караоке George’s Club:Працює щодня з 18:00 до 06:00. Заклад залишає за собою право закритися раніше, за рішенням адміністратора.• Пн-ср – вхід 30 грн.• Чт – Women Day, для чоловіків вхід 60 грн., жінкам безкоштовно.• Пт-сб – вхід 60 грн.• Нд – вхід вільний.З 18:00 до 22:00 – вільний мікрофон. Пісні можна самостійно замовити в звукорежисера.З 22:00 щодня початок програми. Працює ведучий, а гості співають згідно черги.В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики.• 28.04 – запрошуємо на запальну п’ятницю і виступ кавер-бенду в «George's Club».Столик можна забронювати за номером: +380 (50) 490 77 14

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