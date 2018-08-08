Луцька влада вдруге хоче забрати в «Променя» парковку
Сьогодні, 21:15
У Луцькраді мають намір знову забрати парковку в РЦ "Промінь".
Про це в мережі Facebook написав директор РЦ "Промінь" Дмитро Грелюк, - повідомляє ІА "Конкурент".
Відповідний проект рішення з'явився на сайті Луцької міської ради сьогодні, 2 квітня. А його розгляд винесли на засідання виконкому вже завтра, 3 квітня.
"Рейдери в міській раді ніяк не можуть заспокоїтися. Їм неписані ані закони, ані рішення судів.
Декілька хвилин тому на сайті міської ради було опублікований проект рішення на завтрашній виконком. Згідно з цим проектом рішення, знову в односторонньому порядку хочуть забрати в "Променя" парковку", – написав Дмитро Грелюк.
Таке ж рішення виконком Луцької міської ради ухвалював майже рік тому.
"Потім вони програли в судах все, що можна було програти. Тепер вони знову наступають на ті ж граблі! Це невиконання рішення судів! За таке передбачена кримінальна відповідальність!" – зазначив директор "Променя".
Зі слів Дмитра Грелюка, тепер "УКРОП" це робить знову.
"І робить тільки тому, щоб нашкодити одному зі співвласників "Променя" – Андрію Покровському – за його принципову позицію в боротьбі з корупцією у Луцькій міській раді. Але, попри це, все буде добре. Ми знову виграємо суди, лучани й надалі можуть відпочивати в РЦ "Промінь", – додав директор розважального центру.
Нагадаємо: 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.
Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.
Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95", заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу". Згодом за це на заступника луцького мера правоохоронці відкрили "кримінал".
Один із власників розважального центру Андрій Покровський називає такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.
У серпні Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позивні вимоги товариства "Проміньпарксервіс" та скасував рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між "Проміньпарксервісом" та Луцьким плавальним басейном.
У жовтні, Північно-західний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги виконавчого комітету Луцької міської ради і залишив рішення суду першої інстанції щодо парковки без змін.
А 12 листопада ТзОВ "Проміньпарксервіс" повернуло незаконно відібрану виконавчим комітетом Луцькради у РЦ "Промінь" парковку та відновило її звичайний режим роботи та обслуговування.
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Про це в мережі Facebook написав директор РЦ "Промінь" Дмитро Грелюк, - повідомляє ІА "Конкурент".
Відповідний проект рішення з'явився на сайті Луцької міської ради сьогодні, 2 квітня. А його розгляд винесли на засідання виконкому вже завтра, 3 квітня.
"Рейдери в міській раді ніяк не можуть заспокоїтися. Їм неписані ані закони, ані рішення судів.
Декілька хвилин тому на сайті міської ради було опублікований проект рішення на завтрашній виконком. Згідно з цим проектом рішення, знову в односторонньому порядку хочуть забрати в "Променя" парковку", – написав Дмитро Грелюк.
Таке ж рішення виконком Луцької міської ради ухвалював майже рік тому.
"Потім вони програли в судах все, що можна було програти. Тепер вони знову наступають на ті ж граблі! Це невиконання рішення судів! За таке передбачена кримінальна відповідальність!" – зазначив директор "Променя".
Зі слів Дмитра Грелюка, тепер "УКРОП" це робить знову.
"І робить тільки тому, щоб нашкодити одному зі співвласників "Променя" – Андрію Покровському – за його принципову позицію в боротьбі з корупцією у Луцькій міській раді. Але, попри це, все буде добре. Ми знову виграємо суди, лучани й надалі можуть відпочивати в РЦ "Промінь", – додав директор розважального центру.
Нагадаємо: 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.
Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.
Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95", заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу". Згодом за це на заступника луцького мера правоохоронці відкрили "кримінал".
Один із власників розважального центру Андрій Покровський називає такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.
У серпні Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позивні вимоги товариства "Проміньпарксервіс" та скасував рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між "Проміньпарксервісом" та Луцьким плавальним басейном.
У жовтні, Північно-західний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги виконавчого комітету Луцької міської ради і залишив рішення суду першої інстанції щодо парковки без змін.
А 12 листопада ТзОВ "Проміньпарксервіс" повернуло незаконно відібрану виконавчим комітетом Луцькради у РЦ "Промінь" парковку та відновило її звичайний режим роботи та обслуговування.
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Коментарі 1
Пора таку владу міняти!
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