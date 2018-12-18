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Громаді на Волині віддали храм

Громаді на Волині віддали храм
Релігійній громаді Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ села Раків Ліс Камінь-Каширського району передали храм у постійне користування.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Нагадаємо, громада Благовіщення Пресвятої Богородиці юридично перейшла до ПЦУ.

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Відтак, вірянам передали у постійне безоплатне користування для релігійних потреб пам’ятку архітектури місцевого значення у селі Раків Ліс.

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Теги: релігія, храм, Раків Ліс
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