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Стадіон, так стадіон, – Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів

Стадіон, так стадіон, – Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів
Чинний глава держави та кандидат у Президенти України Петро Порошенко заявив, що дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією на всіх телеканалах, але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Відеозвернення до Зеленського Порошенко оприлюднив у своїх соцмережах.

"Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність - стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу.

Моя країна - це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин, ні перед ким не стане на коліна", - заявив Порошенко.

"Дебати - це не шоу. Виборча кампанія - це подія, яка визначає майбутнє країни, нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - це не гра, це не бажання сподобатися.

Бути президентом і Верховним Головнокомандувачем - значить нести відповідальність за людей, нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні", - додав він.

За його словами, дебати робляться не заради видовища на стадіоні. "Дебати - це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою долю", - заявив чинний президент.

"Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте їх, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже уставлені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - наголосив він.


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Теги: дебати, Зеленський, Порошенко, вибори
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Коментарі 1
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За два тижні багато чого ще може змінитись :) Це ж Україна :)
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