На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО

3 квітня відновив роботу асфальтобетонний завод філії "Старовижівський автодор" ДП "Волинський облавтодор", що розташований у місті Камінь-Каширський.Про це інформує Служба автомобільних доріг області.У перший день своєї роботи на заводі виготовили 70 тонн гарячої асфальтобетонної суміші, контроль за якістю якої здійснювали працівники лабораторій Служби автомобільних доріг у Волинській області та облавтодору.Загалом на Волині працює три АБЗ, продукція яких наразі використовується для виконання робіт з ліквідації ямковості на автодорогах державного значення. На цих роботах вчора працювали 14 ремонтних бригад підрядних підприємств, які ліквідували ямковість на близько 1200 "квадратах" автодоріг.