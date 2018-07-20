вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО

На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
3 квітня відновив роботу асфальтобетонний завод філії "Старовижівський автодор" ДП "Волинський облавтодор", що розташований у місті Камінь-Каширський.

Про це інформує Служба автомобільних доріг області.

У перший день своєї роботи на заводі виготовили 70 тонн гарячої асфальтобетонної суміші, контроль за якістю якої здійснювали працівники лабораторій Служби автомобільних доріг у Волинській області та облавтодору.

Загалом на Волині працює три АБЗ, продукція яких наразі використовується для виконання робіт з ліквідації ямковості на автодорогах державного значення. На цих роботах вчора працювали 14 ремонтних бригад підрядних підприємств, які ліквідували ямковість на близько 1200 "квадратах" автодоріг.
На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, асфальт, завод
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
Сьогодні, 13:50
Скільки за рік заробив екс-мер Луцька
Сьогодні, 13:36
На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
Сьогодні, 13:35
Жінка народила та покинула немовля на території кондитерського цеху
Сьогодні, 13:20
У луцький ЦНАП можна принести знайдені документи
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
На Волині вже тестують асфальт, який клали у -14° На Волині вже тестують асфальт, який клали у -14°
17 січень, 15:45
«Портативне виробництво»: на Волині буде італійський асфальтний «завод» «Портативне виробництво»: на Волині буде італійський асфальтний «завод»
20 липень, 2018, 17:52
В Україні кладуть асфальт за британськими технологіями В Україні кладуть асфальт за британськими технологіями
01 грудень, 2016, 15:13
Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК
03 квітень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Драконівські» штрафи і конфіскація: що загрожує власникам нерозмитнених «євроблях»
Сьогодні, 14:27
 0
(Не)відомі волиняни: як донька луцького архітектора стала відомою і успішною кіноактрисою
Сьогодні, 14:25
 0
У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
Сьогодні, 13:50
 0
Скільки за рік заробив екс-мер Луцька
Сьогодні, 13:36
 0
На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8