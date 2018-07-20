На Волині запрацював асфальтобетонний завод. ФОТО
Сьогодні, 13:35
3 квітня відновив роботу асфальтобетонний завод філії "Старовижівський автодор" ДП "Волинський облавтодор", що розташований у місті Камінь-Каширський.
Про це інформує Служба автомобільних доріг області.
У перший день своєї роботи на заводі виготовили 70 тонн гарячої асфальтобетонної суміші, контроль за якістю якої здійснювали працівники лабораторій Служби автомобільних доріг у Волинській області та облавтодору.
Загалом на Волині працює три АБЗ, продукція яких наразі використовується для виконання робіт з ліквідації ямковості на автодорогах державного значення. На цих роботах вчора працювали 14 ремонтних бригад підрядних підприємств, які ліквідували ямковість на близько 1200 "квадратах" автодоріг.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг області.
У перший день своєї роботи на заводі виготовили 70 тонн гарячої асфальтобетонної суміші, контроль за якістю якої здійснювали працівники лабораторій Служби автомобільних доріг у Волинській області та облавтодору.
Загалом на Волині працює три АБЗ, продукція яких наразі використовується для виконання робіт з ліквідації ямковості на автодорогах державного значення. На цих роботах вчора працювали 14 ремонтних бригад підрядних підприємств, які ліквідували ямковість на близько 1200 "квадратах" автодоріг.
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