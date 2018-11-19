Луцька вулиця засяяла по-новому





Про це повідомляє департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



Так, задля комфортного пересування лучан на місці ґрунтової стежини провели роботи з влаштування пішохідної доріжки з фігурних елементів мощення та реконструкцію мережі зовнішнього освітлення. Йдеться про відрізок від проспекту Відродження до будинків №№ 12, 14 на вулиці Захарова.



Загалом встановили 4 металеві оцинковані опори із енергоощадними LED-світильниками.

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