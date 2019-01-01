Затягнув до під’їзду і хотів зґвалтувати: у Кривому Розі затримали педофіла-рецидивіста

4 квітняу у Кривому Розі поліцейські затримали чоловіка, який насильно затягнув дівчинку до під’їзду і намагався зґвалтувати її.Про це пише перший заступник голови Нацполіціїу Facebook.До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік насильно затягнув до під’їзду дитину і почав зривати з неї одяг.Коли правоохоронці прибули на місце злочину, то з’ясували що дівчинка вже вибігла з під’їзду і звернулася до перехожих.Також прибула й мати дитини, яка згодом повідомила, що її донька змогла вирватися від педофіла.До слова, затриманий виявився двічі засудженим за розбещення малолітніх дітей, за що відсидів більше 10 років.