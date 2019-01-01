Затягнув до під’їзду і хотів зґвалтувати: у Кривому Розі затримали педофіла-рецидивіста
Сьогодні, 09:52
4 квітняу у Кривому Розі поліцейські затримали чоловіка, який насильно затягнув дівчинку до під’їзду і намагався зґвалтувати її.
Про це пише перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік насильно затягнув до під’їзду дитину і почав зривати з неї одяг.
Коли правоохоронці прибули на місце злочину, то з’ясували що дівчинка вже вибігла з під’їзду і звернулася до перехожих.
Також прибула й мати дитини, яка згодом повідомила, що її донька змогла вирватися від педофіла.
До слова, затриманий виявився двічі засудженим за розбещення малолітніх дітей, за що відсидів більше 10 років.
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Про це пише перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік насильно затягнув до під’їзду дитину і почав зривати з неї одяг.
Коли правоохоронці прибули на місце злочину, то з’ясували що дівчинка вже вибігла з під’їзду і звернулася до перехожих.
Також прибула й мати дитини, яка згодом повідомила, що її донька змогла вирватися від педофіла.
До слова, затриманий виявився двічі засудженим за розбещення малолітніх дітей, за що відсидів більше 10 років.
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