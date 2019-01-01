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Затягнув до під’їзду і хотів зґвалтувати: у Кривому Розі затримали педофіла-рецидивіста

Затягнув до під’їзду і хотів зґвалтувати: у Кривому Розі затримали педофіла-рецидивіста
4 квітняу у Кривому Розі поліцейські затримали чоловіка, який насильно затягнув дівчинку до під’їзду і намагався зґвалтувати її.

Про це пише перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

До поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік насильно затягнув до під’їзду дитину і почав зривати з неї одяг.

Коли правоохоронці прибули на місце злочину, то з’ясували що дівчинка вже вибігла з під’їзду і звернулася до перехожих.

Також прибула й мати дитини, яка згодом повідомила, що її донька змогла вирватися від педофіла.

До слова, затриманий виявився двічі засудженим за розбещення малолітніх дітей, за що відсидів більше 10 років.

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Теги: педофіл, зґвалтування
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