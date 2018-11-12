Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень
Сьогодні, 12:37
Повідомили, скільки лучани платитимуть за тепло у березні 2019 року.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у березні 2019 року в розмірі 33,21 грн за м2.
Середня фактична температура зовнішнього повітря у березні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +5,05ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).
А чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,39 грн за м2 у місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у березні 2019 року в розмірі 33,21 грн за м2.
Середня фактична температура зовнішнього повітря у березні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +5,05ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).
А чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,39 грн за м2 у місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі поблизу Луцька горіло 3 гектари поля
Сьогодні, 13:10
Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень
Сьогодні, 12:37
У потязі «Ковель-Харків» обікрали жінку
Сьогодні, 12:23