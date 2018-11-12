Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень

Повідомили, скільки лучани платитимуть за тепло у березні 2019 року.Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у березні 2019 року в розмірі 33,21 грн за м2.Середня фактична температура зовнішнього повітря у березні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +5,05ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).А чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,39 грн за м2 у місяць.