вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень

Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень
Повідомили, скільки лучани платитимуть за тепло у березні 2019 року.

Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».

Відтак, комунальне підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у березні 2019 року в розмірі 33,21 грн за м2.

Середня фактична температура зовнішнього повітря у березні 2019 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +5,05ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).

А чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,39 грн за м2 у місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, Луцьк, тепло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі поблизу Луцька горіло 3 гектари поля
Сьогодні, 13:10
Бере на «підтанцьовку» старі обличчя, – нардеп з Луцька про вчинки Зеленського
Сьогодні, 13:03
Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень
Сьогодні, 12:37
У потязі «Ковель-Харків» обікрали жінку
Сьогодні, 12:23
«Та, яка створила диво»: мами особливих діток виступали на великій сцені. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО
12 листопад, 2018, 16:03
У Луцьку призупинили опалювальний сезон У Луцьку призупинили опалювальний сезон
31 жовтень, 2018, 11:12
Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ
29 жовтень, 2018, 11:00
За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок
26 жовтень, 2018, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі поблизу Луцька горіло 3 гектари поля
Сьогодні, 13:10
 0
Бере на «підтанцьовку» старі обличчя, – нардеп з Луцька про вчинки Зеленського
Сьогодні, 13:03
 0
Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень
Сьогодні, 12:37
 0
У потязі «Ковель-Харків» обікрали жінку
Сьогодні, 12:23
 0
«Та, яка створила диво»: мами особливих діток виступали на великій сцені. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8