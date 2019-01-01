Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
Сьогодні, 14:17
У луцькому РЦ «Промінь» відбулась фан-зустріч з зірками популярного україномовного серіалу «Школа», який виходив на телеканалі «1+1».
У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.
Поспілкуватися з фанатами 4 квітня зібралося декілька сотень людей. У кінозалі розважального центру, де проходила зустріч, був аншлаг. Організаторам довелося ставити додаткові місця, а діти, яких на зустрічі була більшість з присутніх, просто шаленіли від інтерактивної вистави «Школа».
Улюблені актори тішили публіку, активно спілкуючись із глядачами у залі. Кожен мав змогу зробити селфі та взяти автограф у виконавиці ролі вчительки економіки Яніни Андреєвої, улюбленця дівчат Олександра Петренка, півфіналістки «Голосу країни-8» Анни Трінчер, актора Богдана Осадчука, та Карини Чернявської. Окрім цих героїв на зустріч приїхала ще й Марія Кондратенко, Ольга Шевченко, та лучанка Христина Олексюк. Кожен із них дивував талановитою грою на сцені, піснями і танцями. Глядачі мали можливість подивитися уривок із п’єси «Ромео і Джульєта» у виконанні «школярів» 10 і 11-б, а також послухати нову пісню Анни Трінчер, яку вона присвятила «Школі» із символічною назвою.
Фани прийшли із квітами, плакатами і у футболках з улюбленими героями серіалу, активно фотографувалися і підспівували популярні треки. Зоряне небо із ліхтариків телефонів створювало неймовірне доповнення до атмосфери, яка й так була запальною.
Після зустрічі відбулася фотосесія з акторами, а біля кінозалу продавали тематичні сувеніри: футболки із фотографіями героїв, канцелярію та інші милі дрібнички.
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У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.
Поспілкуватися з фанатами 4 квітня зібралося декілька сотень людей. У кінозалі розважального центру, де проходила зустріч, був аншлаг. Організаторам довелося ставити додаткові місця, а діти, яких на зустрічі була більшість з присутніх, просто шаленіли від інтерактивної вистави «Школа».
Улюблені актори тішили публіку, активно спілкуючись із глядачами у залі. Кожен мав змогу зробити селфі та взяти автограф у виконавиці ролі вчительки економіки Яніни Андреєвої, улюбленця дівчат Олександра Петренка, півфіналістки «Голосу країни-8» Анни Трінчер, актора Богдана Осадчука, та Карини Чернявської. Окрім цих героїв на зустріч приїхала ще й Марія Кондратенко, Ольга Шевченко, та лучанка Христина Олексюк. Кожен із них дивував талановитою грою на сцені, піснями і танцями. Глядачі мали можливість подивитися уривок із п’єси «Ромео і Джульєта» у виконанні «школярів» 10 і 11-б, а також послухати нову пісню Анни Трінчер, яку вона присвятила «Школі» із символічною назвою.
Фани прийшли із квітами, плакатами і у футболках з улюбленими героями серіалу, активно фотографувалися і підспівували популярні треки. Зоряне небо із ліхтариків телефонів створювало неймовірне доповнення до атмосфери, яка й так була запальною.
Після зустрічі відбулася фотосесія з акторами, а біля кінозалу продавали тематичні сувеніри: футболки із фотографіями героїв, канцелярію та інші милі дрібнички.
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