Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО

У луцькому РЦ «Промінь» відбулась фан-зустріч з зірками популярного україномовного серіалу «Школа», який виходив на телеканалі «1+1».У рамках останнього всеукраїнського туру Луцьк став другим містом на мапі подорожей героїв стрічки.Поспілкуватися з фанатами 4 квітня зібралося декілька сотень людей. У кінозалі розважального центру, де проходила зустріч, був аншлаг. Організаторам довелося ставити додаткові місця, а діти, яких на зустрічі була більшість з присутніх, просто шаленіли від інтерактивної вистави «Школа».Улюблені актори тішили публіку, активно спілкуючись із глядачами у залі. Кожен мав змогу зробити селфі та взяти автограф у виконавиці ролі вчительки економіки, улюбленця дівчат, півфіналістки «Голосу країни-8», актора, та. Окрім цих героїв на зустріч приїхала ще й, та лучанка. Кожен із них дивував талановитою грою на сцені, піснями і танцями. Глядачі мали можливість подивитися уривок із п’єси «Ромео і Джульєта» у виконанні «школярів» 10 і 11-б, а також послухати нову пісню Анни Трінчер, яку вона присвятила «Школі» із символічною назвою.Фани прийшли із квітами, плакатами і у футболках з улюбленими героями серіалу, активно фотографувалися і підспівували популярні треки. Зоряне небо із ліхтариків телефонів створювало неймовірне доповнення до атмосфери, яка й так була запальною.Після зустрічі відбулася фотосесія з акторами, а біля кінозалу продавали тематичні сувеніри: футболки із фотографіями героїв, канцелярію та інші милі дрібнички.