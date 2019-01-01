У Луцьку впіймали чоловіка, який шукав «закладки» наркотиків
Сьогодні, 17:32
У Луцьку на вулиці Чехова виявили чоловіка, який шукав наркотичні "закладки".
Відбулося це у четвер, 4 квітня, повідомляють "Національні дружини".
Після проведеної профілактичної бесіди громадянин визнав свою провину, вибачився перед лучанами за антисоціальних прояв, кажуть нацдружинники.
Також він погодився добровільно спрямувати кошти, які планував витратити на покупку наркотиків.
"Так як громадянин Х дотримався свого слова і пожертвував кошти на благодійну організацію "Наше майбутнє Волинь" https://m.facebook.com/nashe.maibutnie/ (чекайте на звіт згодом). Ми залишаємо його особу в конфіденційності", - йдеться у повідомленні.
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Відбулося це у четвер, 4 квітня, повідомляють "Національні дружини".
Після проведеної профілактичної бесіди громадянин визнав свою провину, вибачився перед лучанами за антисоціальних прояв, кажуть нацдружинники.
Також він погодився добровільно спрямувати кошти, які планував витратити на покупку наркотиків.
"Так як громадянин Х дотримався свого слова і пожертвував кошти на благодійну організацію "Наше майбутнє Волинь" https://m.facebook.com/nashe.maibutnie/ (чекайте на звіт згодом). Ми залишаємо його особу в конфіденційності", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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