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У Луцьку впіймали чоловіка, який шукав «закладки» наркотиків

У Луцьку впіймали чоловіка, який шукав «закладки» наркотиків
У Луцьку на вулиці Чехова виявили чоловіка, який шукав наркотичні "закладки".

Відбулося це у четвер, 4 квітня, повідомляють "Національні дружини".

Після проведеної профілактичної бесіди громадянин визнав свою провину, вибачився перед лучанами за антисоціальних прояв, кажуть нацдружинники.

Також він погодився добровільно спрямувати кошти, які планував витратити на покупку наркотиків.

"Так як громадянин Х дотримався свого слова і пожертвував кошти на благодійну організацію "Наше майбутнє Волинь" https://m.facebook.com/nashe.maibutnie/ (чекайте на звіт згодом). Ми залишаємо його особу в конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

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Теги: наркотики. Луцьк
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